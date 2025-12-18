Basket femminile, alla Geas Sesto San Giovanni non riesce il miracolo. Fuori dall’EuroCup con il Manresa

Doveva recuperare 19 punti di svantaggio, quelli subiti nel match d’andata tra le mura amiche del PalaAllende di Sesto San Giovanni. Insomma, alla Geas serviva un miracolo per ribaltare il risultato dell’andata contro il Baxi Manresa nel match di ritorno del sedicesimi di finale dell’EuroCup Women che si disputava all’A Malata di Ferrol. E il miracolo non è arrivato.

Parte subito forte la squadra di casa, che va sul 6-2, poi va sul 12-5, ma la Geas non molla e si rifà velocemente sotto con Scott e Moore, poi sono Attura e Cornelie-Sigmundova a richiudere il gap e quasi allo scadere del primo quarto firma il sorpasso sul 14-15 con cui si va al primo stop.

Due canestri di Scott fanno allungare Sesto San Giovanni, poi la tripla di Kacerik vale il +5 per le ospiti. Trucco e Roumy firmano il +10 e ora la Manresa è in crisi e servono due liberi e una tripla per rilanciare le spagnole. Continua l’elastico, con la squadra di casa che ragiona anche sul +19 dell’andata, ma nel finale del primo tempo nuova fiammata del Manresa, che con un parziale di 12-2 va al riposo avanti 34-32.

Terzo quarto vissuto su un totale equilibrio, con il passaggio dei minuti che favoriscono le spagnole nel computo della doppia sfida, con le due formazioni che si alternano al vantaggio e alla fine il Manresa va all’ultimo stop sul 50-48. Strappo delle padrone di casa a inizio ultimo quarto, con la Geas consapevole che il miracolo ormai è impossibile, ma le milanesi restano in partita con onore. Ma alla fine alza bandiera bianca la squadra milanese e il Manresa si impone 66-60, con i 22 punti di Madison Scott che non bastano alla Geas.