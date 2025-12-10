Seguici su
Tennis

Australian Open 2026, Vacherot e Rinderknech insieme in doppio: i due cugini ‘uniscono le forze’

Pubblicato

1 minuto fa

il

Rinderknech-Vacherot
Rinderknech-Vacherot / LaPresse

L’unione fa la forza. Valentin Vacherot e Arthur Rinderknech hanno fatto parlare non poco di loro negli ultimi mesi del massimo circuito internazionale del tennis. I loro essere cugini, legati come fratelli, è qualcosa che ha avuto un grande hype nel magico percorso di entrambi nel Masters1000 di Shanghai, dove i due si sono ritrovati incredibilmente in finale, l’uno contro l’altro.

Il successo del monegasco nella sfida in Cina è stato poi bissato nell’altro incrocio del 1000 di Parigi. Ed ecco che l’attenzione verso entrambi ha avuto un nuovo “picco” nel momento in cui è arrivata la comunicazione che saranno al via del tabellone di doppio degli Australian Open 2026, previsti dal 18 gennaio al 1° febbraio.

Si tratta della quarta esperienza per la coppia di cugini in un torneo ufficiale. Bisogna tornare al 2017 per trovare il duo in un Future da 15mila dollari in Tunisia. A seguire, si sono disimpegnati insieme nelle due ultime edizioni del torneo nel Principato. In considerazione della grande ascesa del tennista monegasco in classifica, non è da escludere che Rinderknech voglia dare un seguito a questa coppia, magari sognando una qualificazione alle ATP Finals.

Non resta che prendere nota di quanto saprà fare questo doppio tutto in famiglia e capire fin dove potranno spingersi. Incuriosisce, chiaramente, anche quello che potrà fare Vacherot, nella dimensione che ha acquisito nei tornei in chiusura del 2025.

