Jannik Sinner veste i panni di giudice per l’ATP. Draper, Fonseca, Mensik o Vacherot: chi voterà?

Jannik Sinner dovrà indossare i panni di giudice nelle prossime settimane e avrà la facoltà di assegnare il proprio voto, contribuendo così a determinare quale sarà il giocatore meritevole di ricevere il premio “Breakthrough of the Year” assegnato dall’ATP. Per la prima volta nella storia, infatti, l’Associazione dei Tennisti Professionisti ha deciso di coinvolgere i giocatori capaci di rientrare nel ristretto club dei numeri 1 del mondo per consegnare il riconoscimento per la più grande svolta della stagione.

I candidati sono quattro: il britannico Jack Draper, il brasiliano Joao Fonseca, il ceco Jakub Mensik, il monegasco Valentin Vacherot. Nello specifico l’ATP ha addotto le seguenti motivazioni: Draper si è issato da numero 18 a numero 4 del mondo nei primi sei mesi, raggiungendo gli ottavi di finale agli Australian Open e al Roland Garros; Fonseca è diventato il terzo giocatore più giovane di sempre a imporsi in un ATP 500 (a Basilea nel mese di ottobre) e ha chiuso l’anno da numero 24, dopo averlo iniziato da fuori dalla top-100; Mensik ha vinto il Masters 1000 di Miami regolando Fritz e Djokovic, issandosi fino al 16mo posto della graduatoria mondiale; Vacherot ha conquistato il Masters 1000 di Shanghai, presentandosi all’evento da numero 204 e partendo dalle qualificazioni.

Su chi cadrà la scelta di Jannik Sinner? Il fuoriclasse altoatesino preferirà la favola di Vacherot, il talento innato di Fonseca, la solidità di Mensik o la crescita di Draper? Alla votazione parteciperanno altri 28 numeri 1, tra cui quello attuale (lo spagnolo Carlos Alcaraz), Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray, Daniil Medvedev, Andy Roddick e leggende come Andre Agassi, Ivan Lendl, Mats Wilander, Peter Sampras, Boris Becker, Jim Courier, John McEnroe, Bjorn Borg, Jimmy Connors.