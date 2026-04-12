Valentin Vacherot: “Alcaraz mi ha impressionato per una cosa, voglio sfidare ancora i più forti”

Non si accontenta Valentin Vacherot. Il monegasco è uscito un po’ amareggiato dal campo al termine della semifinale del Masters1000 di Montecarlo. La sconfitta subìta dal n.1 del ranking, Carlos Alcaraz, (6-4 6-4) ha posto fine alla favola nella settimana di casa. Un risultato, comunque, che gli ha permesso di scalare ulteriormente la classifica (n.17 del ranking).

“È stato un torneo fantastico, ovviamente conserverò questi ricordi per tutta la vita. Sono sorridente, ma ovviamente, anche se ho affrontato Alcaraz, chiudo con un po’ di frustrazione. Voglio fare meglio e migliorare. Certo, è stata la prima volta ed è stata una grande battaglia. E con l’atmosfera, mi sono divertito un mondo“, ha raccontato in conferenza stampa (fonte: L’Equipe).

Spagnolo che ha colpito l’attenzione del monegasco per un’esecuzione in particolare: “Il suo servizio. A tratti, mi sembrava di rispondere bene, e un secondo dopo la palla era già sulla riga dall’altra parte. Ho vinto tre punti sul suo servizio nel primo set, senza sbagliare molte risposte. È molto forte; colpisce la palla molto presto, è veloce e dinamico. Ciononostante, sono contento di quello che ho fatto al servizio e di essere riuscito a metterlo in difficoltà, a recuperare il break nel secondo set, pur con un po’ di frustrazione perché sento di avere le carte in regola per andare avanti in questo secondo set, e magari anche vincerlo“.

Riscontri che confermano quanto di straordinario fosse accaduto a Shanghai sei mesi fa: “Sono qui, gioco un torneo dopo l’altro e sono dove dovrei essere. Tutto ciò che voglio è affrontare altri giocatori di alto livello e sfidarli. Non mi piace parlare di classifiche e della top-20. Per il resto, vedremo. Rimarrò come sono e continuerò ad andare avanti, è questo l’importante. Sono felice perché la stagione sulla terra battuta è appena iniziata e non vedo l’ora di giocare in tutti questi grandi tornei in arrivo, soprattutto al Roland Garros tra un mese e mezzo“.