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Tennis

Valentin Vacherot: “Alcaraz mi ha impressionato per una cosa, voglio sfidare ancora i più forti”

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1 ora fa

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Valentin Vacherot
Valentin Vacherot / IPA Sport

Non si accontenta Valentin Vacherot. Il monegasco è uscito un po’ amareggiato dal campo al termine della semifinale del Masters1000 di Montecarlo. La sconfitta subìta dal n.1 del ranking, Carlos Alcaraz, (6-4 6-4) ha posto fine alla favola nella settimana di casa. Un risultato, comunque, che gli ha permesso di scalare ulteriormente la classifica (n.17 del ranking).

È stato un torneo fantastico, ovviamente conserverò questi ricordi per tutta la vita. Sono sorridente, ma ovviamente, anche se ho affrontato Alcaraz, chiudo con un po’ di frustrazione. Voglio fare meglio e migliorare. Certo, è stata la prima volta ed è stata una grande battaglia. E con l’atmosfera, mi sono divertito un mondo“, ha raccontato in conferenza stampa (fonte: L’Equipe).

Spagnolo che ha colpito l’attenzione del monegasco per un’esecuzione in particolare: “Il suo servizio. A tratti, mi sembrava di rispondere bene, e un secondo dopo la palla era già sulla riga dall’altra parte. Ho vinto tre punti sul suo servizio nel primo set, senza sbagliare molte risposte. È molto forte; colpisce la palla molto presto, è veloce e dinamico. Ciononostante, sono contento di quello che ho fatto al servizio e di essere riuscito a metterlo in difficoltà, a recuperare il break nel secondo set, pur con un po’ di frustrazione perché sento di avere le carte in regola per andare avanti in questo secondo set, e magari anche vincerlo“.

Riscontri che confermano quanto di straordinario fosse accaduto a Shanghai sei mesi fa: “Sono qui, gioco un torneo dopo l’altro e sono dove dovrei essere. Tutto ciò che voglio è affrontare altri giocatori di alto livello e sfidarli. Non mi piace parlare di classifiche e della top-20. Per il resto, vedremo. Rimarrò come sono e continuerò ad andare avanti, è questo l’importante. Sono felice perché la stagione sulla terra battuta è appena iniziata e non vedo l’ora di giocare in tutti questi grandi tornei in arrivo, soprattutto al Roland Garros tra un mese e mezzo“.

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