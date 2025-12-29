Sci di fondoSci NordicoSport Invernali
Astrid Oeyre Slind vince la 10 km del Tour de Ski a Dobbiaco. Ganz miglior italiana
Si chiude con la vittoria della norvegese Astrid Oeyre Slind la 10 km a tecnica classica con partenza a intervalli in quel di Dobbiaco, seconda tappa in versione femminile del Tour de Ski. Per lei una prova che non è dominata, ma la guida arriva dal quinto chilometro in poi per regalarsi una chiusura d’autore a 25’33″7 e un balzo al secondo posto della classifica dell’evento a tappe.
Seconda posizione con continua, lunga, estenuante, ma alla fine vana, rincorsa per l’austriaca Teresa Stadlober, sempre molto vicina ai tempi di Slind, ma alla fine con 7 secondi di ritardo. Chiude il podio Jessie Diggins: l’americana consolida la leadership nel Tour de Ski arrivando a 8″8 da Slind e arrivando fondamentalmente anche lei su tempi simili a quelli di Stadlober da un certo punto in poi.
Mai in discussione la top 3 dalle fasi successive a metà gara, anche in virtù del calo di Frida Karlsson: la svedese guida fino a poco prima del quinto chilometro, poi cala e finisce quinta a 35″7, superata anche dalla finlandese Kerttu Niskanen a 33″2. Completano la top ten l’altra svedese Moa Ilar a 41″5, la finlandese Johanna Matintalo a 43″7, la norvegese Heidi Weng a 46″9, ancora in quota Svezia Ebba Andersson a 52″9, la tedesca Katharina Hennig Dotzler a 53″8.
Capitolo Italia: 24° posto a 1’15″1 per Caterina Ganz, la migliore delle azzurre nonché l’unica nelle prime 30. 42a Martina Di Centa a 1’58″6, 47a Anna Comarella a 2’10″9, 50a Iris de Martin Pinter a 2’19″2, 53a Federica Cassol a 2’20″8, 58a Nicole Monsorno a 2’36″4, 64a Francesca Franchi a 2’54″5, 71a Nadine Laurent a 3’15″4,