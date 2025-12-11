Seguici su
Aryna Sabalenka sulla sfida contro Nick Kyrgios: “Stiamo portando il tennis ad un livello superiore”

La bielorussa Aryna Sabalenka, numero 1 WTA, ha parlato al “Tonight Show” di Jimmy Fallon dell’esibizione prevista contro l’australiano Nick Kyrgios, definita “La battaglia dei sessi“, dicendosi sicura di battere il tennista oceanico.

Sull’esibizione con l’australiano: “Mi piace mettermi alla prova, e giocare contro un uomo, contro Nick Kyrgios, è una sfida enorme. Stiamo portando il tennis ad un livello superiore. La visibilità che ha già è incredibile, molte persone verranno a vederci. È un momento storico, ma lo facciamo per divertirci, per aiutare il tennis a crescere. Sarà una partita di alto livello in cui lo batterò, questo è sicuro al 100%. Non posso che uscirne vincitrice, non vedo l’ora“.

Una battuta sulle urla in campo durante gli scambi: “Una volta abbiamo giocato un’esibizione con Novak Djokovic, ed eravamo microfonati. È stato allora che ho capito che stavo urlando e quanto fosse fastidioso per la gente. Non volevo disturbarli, volevo togliere il microfono e dare loro dei tappi per le orecchie. Purtroppo non riesco a controllarmi“.

La numero 1 del mondo ha dichiarato che a volte si deconcentra durante i match: “Ci sono momenti in cui inizio a chiedermi se la mia squadra ha prenotato al mio ristorante preferito, penso a cosa ordinerò per pranzo e poi mi dico che devo rimanere concentrata su quello che succede in campo. Mi capita molto spesso, mi vengono in mente un sacco di cose diverse“.

