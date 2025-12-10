Carlos Alcaraz loda Joao Fonseca: “Ha un grande tennis, è arrivato nel circuito ATP con forza”

Un grande spettacolo quello andato in scena allo loanDepot Park di Miami, stadio che ospita gli incontri casalinghi dei Marlins (squadra locale di baseball), per la partita di esibizione tra Carlos Alcaraz (n.1 del mondo) e Joao Fonseca (n.24 ATP). Un match affascinante tra il funambolo di Murcia e chi vorrebbe recitare il ruolo del terzo incomodo nella rivalità tra Alcaraz e Jannik Sinner.

Si è assistito a un confronto emozionante vinta da Carlitos col punteggio di 7-5 2-6 10-8 in 1 ora e 29 minuti di gioco. Incontro deciso al match tie-break e il brasiliano, in qualche modo, ha di che rammaricarsi per non essere riuscito a sfruttare un vantaggio di 5-0 nel frangente. Strepitoso però l’iberico perché, con le spalle al muro, ha tirato fuori un repertorio di colpi notevolissimo. Un modo anche per “riscattarsi”, vista la sconfitta nell’altra esibizione nel New Jersey contro l’americano Frances Tiafoe.

Al termine della partita, Alcaraz ha espresso le sue valutazioni sul giovane brasiliano e su quanto sia stato particolare giocare in uno stadio di baseball: “Joao è arrivato nel tour con molta forza, ha un grande gioco e spero che per il pubblico sia stato un match divertente. Era la mia prima volta in uno stadio da baseball, è incredibile poter giocare qui e contribuire a portare il tennis in nuovi luoghi e davanti a nuove persone“, ha dichiarato lo spagnolo.

“È insolito vederci giocare in un contesto del genere, ma è stato speciale farlo con Fonseca. Tornare a Miami e sentire l’energia del pubblico è sempre qualcosa di molto speciale per me. È stata una grande occasione e un momento davvero unico“, ha aggiunto.