WTA Finals 2025, debutto in singolare per Jasmine Paolini contro la favorita Sabalenka

La prima giornata è iniziata con un sorriso: l’auspicio, in casa Italia, è quello di poter continuare sulla stessa linea. Nella seconda giornata delle WTA Finals, competizione che si svolge a Riad, in Arabia Saudita, è il momento del debutto in singolare per Jasmine Paolini, reduce dal vittorioso esordio in doppio con Sara Errani.

Nel secondo incontro di giornata l’azzurra, qualificatasi per l’evento conclusivo della stagione come numero 8 del ranking WTA, scende in campo, nel girone intitolato a Steffi Graff, contro la bielorussa Aryna Sabalenka, numero uno del mondo, in quello che, almeno sulla carta, può rappresentare l’impegno più difficile del suo cammino.

Il bilancio dei precedenti premia 5-2 la numero uno del mondo che ha vinto le due sfide giocate nel 2025, la semifinale di Miami sul cemento e quella di Stoccarda sulla terra battuta. La speranza è che la giocatrice toscana, impegnata in gara ogni giorno, possa riuscire a reggere il passo e la differenza di stazza nei confronti di una rivale che, magari, fatica a carburare nelle battute iniziali del torneo.

A seguire il derby americano potrà fornire indicazioni significative in chiave qualificazione alle semifinali. Coco Gauff, testa di serie numero tre e detentrice del titolo, affronta Jessica Pegula, numero cinque WTA. Quello odierno rappresenta l’ottavo confronto diretto tra le due giocatrici con la più esperta Pegula avanti 4-3. L’ultimo incrocio risale alla recente finale del torneo di Wuhan, incontro vinto dalla numero tre del mondo che ha conquistato il suo secondo titolo del 2025 dopo il Roland Garros.

Per quanto concerne il tabellone di doppio è il momento dell’esordio per il girone dedicato a Liezel Huber. Nell’incontro che inaugura il programma promette scintille la sfida tra Dabrowski/Routliffe e Shnaider/Andreeva, mentre, almeno sulla carta, sembra più sbilanciato il confronto tra Townsend/Siniakova, teste di serie numero due, e il duo Babos/Stefani.