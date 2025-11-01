UN ALIENO A PARIGI! Jannik Sinner lascia un solo game a Zverev e vola in finale!

Jannik Sinner conquista la sua nona finale stagionale. Il numero due del mondo è travolgente nella semifinale del Masters 1000 di Parigi, demolendo Alexander Zverev per 6-0 6-1 in appena un’ora e due minuti di gioco. Una versione sicuramente eccellente dell’altoatesino, ma sicuramente il tedesco è apparso fin da subito non in condizione di poter anche solo lottare con l’azzurro, pagando le fatiche per il match di ieri sera con Daniil Medvedev.

Sicuramente una giornata positiva per Sinner anche perché ha speso davvero poco in vista della finale di domani contro il canadese Felix Auger-Aliassime, che nell’altra semifinale ha battuto in due set Alexander Bublik, riuscendo così a superare Lorenzo Musetti all’ottavo posto della Race per le Finals di Torino.

I numeri rispecchiano l’andamento della partita. Sono 23 i vincenti dell’azzurro contro i soli 6 del tedesco, che ha commesso 20 errori non forzati contro i 12 dell’italiano. Sinner ha vinto il 90% dei punti quando ha servito la prima, mentre per Zverev appena il 48% e addirittura il 19% con la seconda.

Inizio di partita fulminante per Sinner, che si procura subito due palle break in apertura. Basta la prima all’altoatesina, visto che il tedesco perde completamente il controllo con il dritto. Sinner ha ancora due palle break nel terzo game e questa volta chiude con un dritto incrociato che lascia completamente immobile uno Zverev impietrito. Il monologo di Sinner prosegue, mentre Zverev non riesce proprio ad avere energia e subisce il terzo break consecutivo. Sinner in appena mezz’ora va a prendersi il primo set sul 6-0.

Sinner ha una palla break anche in avvio di secondo set, ma Zverev riesce ad annullarla e finalmente conquista un game. Il break per Jannik arriva comunque nel terzo gioco, con il rovescio che perde completamente il controllo del rovescio, che chiede anche l’intervento del fisioterapista e del medico. Il copione della partita non cambia e con una risposta di dritto all’incrocio delle righe Sinner si prende il break anche nel quinto gioco, scappando sul 4-1. Zverev va avanti solo per il pubblico, ma si consegna ancora con un errore di dritto a Sinner, che chiude sul 6-1 e vola in finale.