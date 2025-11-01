Su che canale vedere in tv Paolini-Sabalenka, WTA Finals 2025: orario, programma in chiaro, streaming

Dopo la vittoria in doppio assieme a Sara Errani, Jasmine Paolini esordirà in singolare alle WTA Finals 2025 di Riad, in Arabia Saudita, nella seconda giornata, quella di domani, domenica 2 novembre: nel primo turno del Gruppo Stefanie Graf l’azzurra affronterà la numero 1 della Race, la bielorussa Aryna Sabalenka.

Il match tra Paolini e Sabalenka si giocherà sul Center Court e sarà il secondo del programma, che si aprirà alle ore 13.00 italiane con il match di doppio del Gruppo Liezel Huber tra Gabriela Dabrowski/Erin Routliffe e Mirra Andreeva/Diana Shnaider, ma inizierà in ogni caso non prima delle ore 15.00 italiane.

La sfida tra Jasmine Paolini ed Aryna Sabalenka, valida per le WTA Finals 2025 di tennis sarà trasmessa in diretta tv su Super Tennis HD e Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà garantita da SuperTenniX, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match dell’azzurra.

CALENDARIO WTA FINALS 2025

Domenica 2 novembre – Fase a gironi

Center Court

Dalle ore 13.00 italiane – Doppio (Gruppo Liezel Huber)

Gabriela Dabrowski/Erin Routliffe (Canada/Nuova Zelanda, 3)-Mirra Andreeva/Diana Shnaider (Russia, 5)

Non prima delle ore 15.00 italiane – Singolare (Gruppo Stefanie Graf)

Jasmine Paolini (Italia, 8) – Aryna Sabalenka (Bielorussia, 1) – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis

PROGRAMMA WTA FINALS 2025: COME SEGUIRLE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD, Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: SuperTenniX, Sky Go, NOW.

Diretta live testuale: OA Sport.