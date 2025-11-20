WEC, Mick Schumacher saluta Alpine. Direzione IndyCar

Mick Schumacher non parteciperà al FIA World Endurance Championship 2026. Il pilota tedesco, dopo aver ottenuto due podi quest’anno tra Imola e Spa-Francorchamps, si prepara per nuove sfide allontanandosi dal Alpine.

I francesi hanno comunicato sul proprio profilo Instagram l’addio dell’ex campione di FIA F2. L’ex volto di F1, figlio di Michael Schumacher, è pronto per un nuovo impegno programma, molto probabilmente nella NTT IndyCar Series. Ricordiamo infatti il positivo test disputato dal 26enne a Indianapolis con una monoposto del Team RLL.

Mick ha ottenuto tre terzi posti negli ultimi due anni nel FIA WEC. Oltre alla 6h di Imola ed alla 6h di Spa è infatti da segnalare il terzo posto con l’A424 n. 36 in occasione della 6h del Fuji del 2024, appuntamento vinto da Alpine nel 2025 con la gemella n. 35.

Il brand che gareggia anche in F1 si trova ora a dover nominare il sesto pilota dell’equipaggio dopo l’ingaggio del portoghese Antonio Felix Da Costa in sostituzione di Paul-Loup Chatin, nuovo alfiere di Genesis Magma Racing.

L’ex campione di FIA Formula E ha già disputato i rookie test in Bahrian con Alpine che riporterà con ogni probabilità tutti gli altri piloti presenti nel 2025: Charles Milesi, Ferdinand Habsburg, Frédéric Makowiecki e Jules Gounon.