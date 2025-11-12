La Ferrari è Campione del Mondo WEC 2025! Un successo straordinario che consacra il Cavallino Rampante sia tra i costruttori che tra i piloti, riportando a Maranello la gloria mondiale dopo una stagione da sogno. ️ In questa intervista esclusiva, Beatrice Frangione incontra Luca Pellegrini (OA Sport) e Francesco Corghi (Motorsport.com) per raccontare come la Ferrari è arrivata a questo trionfo leggendario. Scopri i retroscena del campionato, le strategie vincenti, e le storie umane dei protagonisti che hanno scritto la storia del Mondiale Endurance 2025. Dalla 499P alle battaglie epiche in pista, fino al titolo mondiale conquistato con orgoglio e passione: un viaggio dentro la leggenda Ferrari nel WEC. Non perderti questo racconto unico — il Mondiale 2025 visto da chi lo ha vissuto da vicino.