WEC, Genesis presenta tutti i piloti per il 2026

Genesis Magma Racing ha finalmente presentato i sei piloti che parteciperanno al FIA World Endurance Championship 2026. Dopo André Lotterer, Pipo Derani, Dani Juncadella e Mathys Jaubert sono stati rivelati anche Mathieu Jaminet e Paul-Loup Chatin, rispettivamente in arrivo da Porsche Motorsport e Alpine.

Il primo, classe 1994 nativo di Hayange, ha firmato il titolo IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2025 con Porsche Penske Motorsport in GTP. Il transalpino ha salutato il marchio di Stoccarda dopo una lunga serie di successi tra i prototipi e tra le GT (1° posto IMSA WTSC GTD PRO 2022 e ADAC GT Masters 2018).

Il secondo si sposta invece da Alpine a Genesis. Il vincitore della 6h del Fuji 2026 cambia casacca e si unisce al costruttore coreano, brand di lusso di Hyundai che negli scorsi giorni ha disputato una serie intensa di test presso il tracciato di Magny-Cours. Il nativo di Dourdan ha ottenuto in carriera due trofei in European Le Mans Series in LMP2 (2014-2019) ed ha saputo imporsi anche in IMSA WTSC sempre in LMP2 nel 2023.

Il direttore sportivo di Genesis Magma Racing, l’ex pilota Gabriele Tarquini, ha dichiarato in una nota: “L’arrivo di Mathieu Jaminet e Paul-Loup Chatin completa una formazione ben bilanciata per la nostra stagione d’esordio nel FIA WEC. Rappresentano il punto di incontro perfetto tra l’esperienza di André Lotterer e Pipo Derani e il potenziale che vediamo in Mathys Jaubert e Dani Juncadella. Attraverso i test possiamo osservare come i piloti lavorano insieme, come si adattano i loro stili di guida e le loro preferenze di assetto. La chiave sarà assicurarci di avere la migliore squadra possibile di piloti in entrambe le vetture”.

Genesis ha confermato anche Jamie Chadwick come pilota di riserva. L’inglese, ex campionessa della W Series, ha vinto con Jaubert e Juncadella tre competizioni dell’European Le Mans Series 2025 al volante dell’ORECA 07 Gibson LMP2 n. 18 schierata da IDEC Sport.

L’annuncio odierno riempie due caselle importanti del mosaico del FIA WEC 2026. Chatin è di fatto già stato sostitutito in Alpine da Antonio Felix Da Costa, il francese ha preso in Genesis il posto che sarebbe stato destinato a Stoffel Vandoorne che alla fine resterà in Peugeot almeno per un nuovo anno.

Attesa invece per scoprire la decisione di Mick Schumacher: il tedesco sembra avere un posto garantito con Alpine anche per il 2026, posizione che potrebbe cedere per un programma a tempo pieno in America in IndyCar.