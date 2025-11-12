WEC, Cadillac presenta Aitken al posto di Button

Cadillac Hertz Team JOTA ha presentato gli equipaggi per la stagione 2026 del FIA World Endurance Championship presentando l’ingaggio di Jack Aitken. Il britannico, ex pilota di F1, sarà presente al volante dell’auto n. 38 al posto di Jenson Button che ha chiuso settimana scorsa la carriera agonistica in occasione della 8h del Bahrain.

Il nativo di Londra, in azione nei rookie test di Sakhir domenica 9 novembre, ha corso negli ultimi due anni con Cadillac principalmente nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship (IMSA WTSC) imponendosi nella 12h Sebring 2023, nella Petit Le Mans 2025 e nella specifica classifica riservata alle gare di durata 2025.

L’ultimo risultato è stato ottenuto insieme ad Earl Bamber, neozelandese con cui dividerà l’abitacolo anche nel Mondiale oltre al francese Sébastien Bourdais. Immutata invece l’équipe della V-Series.R n. 12 con Will Stevens, Alex Lynn e Norma Nato.

La vettura n. 12 ha vinto quest’anno la 6h San Paolo, primo acuto di General Motors nella classe regina del FIA WEC. Successivamente l’equipaggio n. 12 ha ottenuto il quinto posto finale nella classifica piloti alle spalle di Porsche n. 6 e delle tre Ferrari (n. 51, n. 83 e n. 50).

Aitken o Bamber dovranno saltare la 6h di Imola vista la concomitanza con il GP di Long Beach valido per l’IMSA WTSC. L’inglese oppure il neozelandese guideranno in California con il danese ex pilota FIA F2 Fred Vesti.

Inizia a comporsi la griglia di partenza del FIA WEC 2026. Tanti i cambiamenti in vista rispetto a quest’anno a partire dal noto addio di Porsche Motosport e dall’ingresso di Genesis Magma Racing.