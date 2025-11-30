Volley, Trento espugna il Forum in Superlega. Verona continua a sognare, Perugia vince in casa

Oggi pomeriggio si sono disputate cinque partite valide per l’ottava giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Perugia ha sudato più del previsto per avere la meglio su Cisterna tra le mura amiche, ma è riuscita a spuntarla per 3-0: i Block Devils si confermano al comando della classifica generale con 23 punti, ma hanno giocato dieci partite e alle loro spalle si trova una scatenata Verona, attardata di tre lunghezze ma con due partite disputate in meno. Peso della squadra sul braccio caldo di Wassim Ben Tara (20 punti) sotto la regia di Simone Giannelli, 9 punti a testa per gli schiacciatori Kamil Semeniuk, Oleh Plotnytskyi e il centrale Sebastian Solé contro il sestetto guidato da Efe Bayram (11) e Tommaso Guzzo (10).

Verona continua a sognare a occhi aperti: gli scaligeri hanno espugnato Padova per 3-1 al termine di un confronto particolarmente serrato, hanno infilato la settima vittoria stagionale e restano al secondo posto in classifica generale! Prova decisamente impattante da parte di Noumory Keita (28 punti, 5 ace) e Darlan Souza (15), da annotare anche le 9 marcature di Lorenzo Cortesia e le 8 di Francesco Sani. Ai padroni di casa non sono bastati i 14 punti a testa di Davide Gardini e Mattia Orioli, 16 di Veljko Masulovic.

C’era grande attesa per il confronto tra Milano e Trento al Forum di Assago: primo set deciso ai vantaggi, poi i Campioni d’Italia hanno messo il turbo e hanno chiuso i conti con un rapido 3-0, infilando il quarto successo di fila e portandosi a -2 da Verona, a parità di incontri disputati. Riccardo Sbertoli ha mandato in doppia cifra gli attaccanti Alessandro Michieletto (13 punti) e Jordi Ramon (12) e il centrale Flavio Gualberto (10 punti, 3 muri), 8 marcature per Theo Faure. Tra le fila di Milano i migliori sono stati Ferre Reggers (11) ed Edoardo Caneschi (9).

Civitanova ha rialzato la testa dopo gli scivoloni delle ultime due settimane contro Piacenza e Padova, riuscendo a battere Cuneo con un nitido 3-0 di fronte al proprio pubblico. La Lube si rianima e difende il quarto posto grazie all’ottima verve dei propri attaccanti: Mattia Bottolo (15 punti), Aleksandar Nikolov (15) ed Eric Loeppky (14). Nell’altro confronto di giornata Modena ha prevalso su Grottazzolina per 3-1.

RISULTATI SUPERLEGA VOLLEY OGGI

Sir Susa Scai Perugia vs Cisterna Volley 3-0 (25-18; 25-23; 25-20)

Cucine Lube Civitanova vs MA Acqua San Bernardo Cuneo 3-0 (25-20; 25-13; 25-18)

Allianz Milano vs Itas Trentino 0-3 (24-26; 16-25; 21-25)

Valsa Group Modena vs Yuasa Battery Grottazzolina 3-1 (25-18; 21-25; 25-18; 25-18)

Sonepar Padova vs Rana Verona 1-3 (24-26; 26-24; 22-25; 25-27)

CLASSIFICA SUPERLEGA VOLLEY

Perugia 23 punti (10 partite giocate), Verona 20 punti (8), Trento 18 (8), Civitanova 17 (8), Modena 16 (8), Piacenza 15 (8), Milano 8 (13), Cuneo 9 (9), Padova 8 (8), Cisterna 6 (4), Monza 4 (9), Grottazzolina 1 (8).