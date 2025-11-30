Paola Egonu rasenta il “trentello” in Serie A1 e Milano rimonta Busto Arsizio, in attesa del grande rinforzo

Milano ha sconfitto Busto Arsizio per 3-1 (22-25; 25-21; 25-18; 25-20) nell’attesissimo derby lombardo che ha animato la dodicesima giornata della Serie A1 di volley femminile. Le ragazze di coach Stefano Lavarini si sono imposte in rimonta di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Cloud: dopo un primo set contratto e in cui hanno subito la brillantezza delle pimpanti Farfalle, il sestetto meneghino ha rialzato la testa e ha alzato il livello del proprio gioco, operando una rimonta di notevole caratura agonistica.

Il Vero Volley ha così infilato la nona vittoria stagionale in campionato e si è issato al terzo posto in classifica con 29 punti all’attivo: le rosablù hanno tre lunghezze di margine su Chieri e Novara, che hanno però disputato un incontro in meno. Milano è costretto a inseguire da lontano Scandicci (+5) e Conegliano (+11), anche se le finaliste dell’ultima Champions League hanno giocato una partita in più a testa. Le biancorosse rimangono in sesta posizione e hanno ipotecato l’accesso alla Coppa Italia.

Prestazione disarmante da parte dell’opposto Paola Egonu, che ha messo a segno 29 punti (5 muri) e ha fatto la differenza in lungo e in largo. La palleggiatrice Francesca Bosio si è ben affidata alle due schiacciatrici Khalia Lanier (16) e Rebecca Piva (13), in attesa che l’arrivo del martello Li Yingying rimoduli il sestetto. Da annotare le otto marcature di Anna Danesi (5 punti), spalleggiata in reparto da Hena Kurtagic (5). Tra le fila di Busto Arsizio le migliori sono state Josephine Obossa (24), Melanie Parra (13) e Silke van Avermaet (9).