Volley femminile, come cambia Milano con l’arrivo di Yingying e chi rischia il posto da titolare

Milano ha firmato un autentico colpaccio di volley mercato a stagione iniziata, acquistando Li Yingying ad autunno inoltrato. La società meneghina potrà così avvalersi delle prestazione sportive della fortissima schiacciatrice cinese, che dopo ben dieci anni ha lasciato il Tianjin Bohai Bank, con cui ha vinto il titolo nazionale per sette volte e ha partecipato alle ultime due edizioni del Mondiale per Club (terzo e secondo posto).

L’attaccante ha conquistato la medaglia di bronzo con la Cina ai Mondiali 2018 ed è salita sul podio in Nations League in due occasioni (terza nel 2018 e seconda nel 2023). La 25enne sbarcherà in Italia nella giornata di lunedì 1° dicembre e si sottoporrà alle visite mediche di rito, per poi essere a disposizione di coach Stefano Lavarini. Con questo arrivo il Vero Volley si è rinforzato sensibilmente e può puntare in alto, dopo aver perso il martello Myriam Sylla e la palleggiatrice Alessia Orro durante l’estate.

Difficile l’esordio il 3 dicembre sul campo dello Zeleznicar per la seconda giornata di Champions League, più probabile un impiego il 14 dicembre in casa di Bergamo per la sfida che aprirà il girone di ritorno della Serie A1. La nativa di Qiqihar, alta 195 centimetri e alla sua prima esperienza fuori dai confini nazionali, è stata chiaramente acquistata per giocare da titolare e dunque il sestetto di Milano cambierà in maniera importante, ma chi si dovrà fare da parte a incominciare dalle prossime settimane?

Probabilmente Li Yingying farà coppia di banda con Khalia Lanier, che è stata decisamente solida e brillante in questa prima parte di annata agonistica. La cinese sarà una bocca di fuoco impattante insieme all’opposto Paola Egonu, sotto la regia di Francesca Bosio. A questo punto dovrebbero indietreggiare nelle gerarchie tra le schiacciatrici Rebecca Piva (che si è sempre fatta trovare pronta all’occorrenza), Emma Cagnin e soprattutto Elena Pietrini, che ha trovato relativamente poco spazio alla Numia e che, secondo alcune sirene di mercato, potrebbe trasferirsi in Turchia.

Al centro giocheranno, come sempre, Anna Danesi ed Hena Kurtagic, mentre il libero di riferimento è Eleonora Fersino. Con questo tassello, Milano saprà battagliare per lo scudetto e la Champions League dopo le delusioni delle ultime stagioni? Intanto l’anno è incominciato con la conquista della Supercoppa Italiana, riuscendo a spezzare il dominio di Conegliano.