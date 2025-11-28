USA-Italia oggi in tv, amichevole calcio femminile: orario, canale, streaming

Ci siamo. Questa notte si svolgerà USA-Italia, prima delle due amichevoli della Nazionale italiana di calcio femminile contro le avversarie degli States in programma in quel di Orlando (Florida) con il calcio d’inizio previsto alle ore 1:00 di venerdì 28 novembre. Match di prestigio per le ragazze di Andrea Soncin, pronte a sfidare una delle compagini più titolate al mondo.

La trasferta negli Stati Uniti fa parte del nuovo cammino intrapreso dalle azzurre dopo la buona prestazione offerta ai Campionati Europei dello scorso luglio. Il CT ha infatti voluto far assaporare alle giocatrici il fascino del calcio intercontinentale prima dell’inizio delle attesissime qualificazioni ai Campionati Mondiali del 2027, in partenza nel marzo 2026.

Da rimarcare quanto il doppio impegno italiano in prossimità di partenza sia stato dettato da un invito da parte della United State Soccer Federation, in concomitanza con il quarantesimo anniversario della sua fondazione. Un segnale importante, che sottolinea il grande lavoro svolto dalla formazione tricolore nell’ultimo biennio, dove è salita vertiginosamente di colpi fino a diventare uno dei team più competitivi del Vecchio Continente. Inutile dire che il risultato sarà l’ultima cosa a cui pensare. La situazione particolarmente agevole permetterà alle nostre portacolori di vedersela a viso aperto, con la speranza di fare bella figura.

Italia-USA si svolgerà alle ore 1:00 (orario italiano) di sabato 29 novembre. Il match sarà visibile della copertura televisiva offerta da Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay. Di seguito tutti i dettagli.

AMICHEVOLI ITALIA-USA CALCIO FEMMINILE

Sabato 29 novembre (orari italiani)

01.00 USA vs Italia a Orlando – Diretta tv su Rai 2 HD.

PROGRAMMA AMICHEVOLI ITALIA-USA CALCIO FEMMINILE: COME SEGUIRLE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD

Diretta streaming: RaiPlay