Calcio femminile, Napoli a segno contro il Genoa. Pari tra Ternana e Parma nel 7° turno di Serie A

Calato il sipario sui primi due incontri della settima giornata del campionato di calcio femminile di Serie A 2025-2026. Il tutto ha preso il via a ora di pranzo (12.30) col confronto allo Stadio La Sciorba tra Genoa e Napoli Women. Le partenopee andavano in cerca di risposte lontane dal campo amico e le rossoblu volevano far valere il fattore campo.

Alla fine della fiera si sono imposte le vesuviane sullo score di 3-1. Grifone in vantaggio al 16′ con Norma Cinotti, abile a trasformare il tiro dal dischetto. La formazione napoletana però ha reagito, ribaltando il punteggio La danese Cecilie Nielsen ha realizzato il pari al 48′. Da quel momento l’inerzia della sfida è cambiata e lo certificano le due marcature dell’americana Hanna Barker al 51′ e dalla norvegese Mali Trøan al 90+3′. Queste due ultime reti sono state oggetto del controllo della VAR.

Un risultato che consente al Napoli di salire a quota 13 punti, a -2 dalla Roma capolista, ma con una partita in più. Genoa, invece, che rimane nei bassi fondi della classifica. Gli stessi della Ternana che, allo Stadio Moreno Gubbiotti, ha concluso sullo 0-0 l’impegno casalingo contro il Parma.

Nessun gol in questo match e graduatoria generale che vede le ducali in ottava posizione con 7 punti, mentre le neroverdi si confermano fanalino di coda di questo campionato (4 punti).