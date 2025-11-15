Tiro con l’arco: Elisa Roner illumina la seconda giornata del GT Open

Dopo la giornata inaugurale di ieri, prosegue a Strassen – in Lussemburgo – il GT Open di tiro con l’arco, valido come seconda tappa delle Indoor World Series 2025-2026. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio oggi, sabato 15 novembre, in una sessione che ha visto completarsi i ranking round e disputarsi i primi turni dei tabelloni ad eliminazione diretta fra arco compound e ricurvo.

Arco Compound

La notizia clamorosa è stata rappresentata dal 598/600 in qualifica di Elisa Roner: l’azzurra ha eguagliato il record europeo e mondiale appartenente alla turca Hazal Burun, griffato nel 2024. La stessa Roner poi, nel tabellone ad eliminazione diretta, non ha avuto problemi ad approdare ai quarti di finale: superate, nell’ordine, le transalpine Chloe Victorine (149-143) e Lucie Jeannin (149-147); ora da affrontare vi sarà la belga Sarah Prieels, in un quadro che comprende anche Giulia Di Nardo (venuta fuori dalla parte di tabellone con Paola Natale), attesa dal testa a testa con la forte britannica Ella Gibson.

Al maschile invece, l’Italia sarà rappresentata ai quarti da Lorenzo Gubbini: il folignate avrà un match di ferro contro la testa di serie numero 1 del seeding, il francese Nicolas Girard. Nulla da fare purtroppo per Marco Bruno, fermatosi agli ottavi (150-149) contro il bravissimo danese Mathias Fullerton.

Arco Olimpico

Non vi sono italiani e italiane in gara. Anche qui quarti di finale in programma, domani tutti gli occhi saranno: al maschile sul favorito israeliano Roy Dror, che se la vedrà nello specifico contro il danese Anders Vind Dalsgaard, mentre al femminile la spagnola Elia Canales sarà chiamata a superare la moldava Alexandra Mirca.

Nella giornata di domani, domenica 16 novembre, verranno assegnati tutti i titoli di tappa per entrambe le specialità.