Tiro con l’arco: Lucilla Boari sfiora la vittoria a Losanna, Aloisi e Roner dominano nel compound. Tutti i risultati dello Swiss Open

A Losanna si sono aperte le Indoor Series 2025-2026 di tiro con l’arco. Sulle linee di tiro dello Swiss Open si sono disputati i tornei individuali maschili e femminili di arco ricurvo e compound. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio, con l’Italia grande protagonista.

Arco ricurvo femminile

Lucilla Boari e Roberta Di Francesco brillano nel tabellone riservato alle donne. Per le azzurre, che si sono anche sfidate in semifinale, con Boari vincitrice allo shoot off (6-5; 10+ a 10), arrivano un secondo e un terzo posto, nel contest vinto dalla ceca Marie Horackova per 6-2 nella finalissima contro la mantovana. Di Francesco invece nella finale 3-4° posto è riuscita a piegare allo spareggio (6-5; 10-9) la slovacca Denisa Barankova.

Arco ricurvo maschile

Nella gara vinta dallo svizzero Keziah Chabin, per 6-4 nella finalissima contro l’israeliano Roy Dror, gli italiani si fermano ai quarti di finale: Matteo Borsani, contro lo stesso Keziah Chabin (2-6), Francesco Gregori, nel testa a testa serratissimo con l’olandese Willem Bakker (5-6; 10-9 allo shoot off), e Alessandro Paoli, 2-6 con quel Roy Dror che peraltro nel turno precedente aveva fatto fuori anche Mauro Nespoli (6-2).

Arco compound femminile

Dominio totale italiano. Francesca Aloisi vince nella finalissima per 147-146 sull’altra azzurra in concorso, ossia Elisa Roner. Le arciere tricolori hanno letteralmente sbalordito la concorrenza, in un podio completato dalla belga Sarah Prieels.

Arco compound maschile

Il francese Nicolas Girard si prende la vittoria allo shoot off (148-148; 9+ a 9) nella finalissima contro il britannico Ajay Scott. I due, arrivati allo scontro conclusivo, hanno assistito in precedenza alla finale per il 3° posto tutta italiana fra Marco Morello e Marco Bruno, chiusasi 149-147 per il primo, dopo che avevano eliminato entrambi gli azzurri in due scontri tiratissimi.

Per l’Italia quindi lo Swiss Open di Losanna porta in dote 5 prestazioni da podio.