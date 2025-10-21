ArcoPrecisione
Tiro con l’arco: Italia al lavoro a Cantalupa verso la Coppa del Mondo indoor
Dopo aver archiviato la stagione outdoor, con i Mondiali di Gwangju dello scorso settembre, il focus del tiro con l’arco nazionale e internazionale si sposta sull’attività “al chiuso” e in particolare sulle tappe della Coppa del Mondo Indoor.
La squadra azzurra di ricurvo, a tal proposito è al lavoro nel centro tecnico federale di Cantalupa, dove rimarrà sino al prossimo 24 ottobre, per approcciare al meglio questo nuovo segmento di stagione, che si aprirà a Losanna – con lo Swiss Open – dal 31 ottobre al 2 novembre.
Sono 15 i convocati voluti dallo staff tecnico, guidato dal DT Filippo Clini: Mauro Nespoli, Matteo Borsani, Federico Musolesi, Matteo Bilisari, Massimiliano Mandia, Alessandro Paoli, Francesco Gregori, Roberta Di Francesco, Tatiana Andreoli, Chiara Rebagliati, Lucilla Boari, Aiko Rolando, Elisabetta Mijno, Loredana Spera e Vanessa Landi.
Di seguito la composizione dello staff: Amedeo Tonelli (tecnico), Michele Frangilli (assistente tecnico), Roberto Finardi (preparatore atletico) e Giacomo Gariboldi (fisioterapista).