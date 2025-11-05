Tiro a segno, le speranze di medaglia dell’Italia ai Mondiali. Sollazzo la punta, speranze anche per Monna, Maldini e Spinella

L’Italia sarà presente a Il Cairo, in Egitto, ai Mondiali senior 2025 di tiro a segno, in programma da sabato 8 a venerdì 14 novembre, con 17 tiratori, che proveranno a conquistare i dieci titoli in palio nelle specialità olimpiche.

Saranno in gara Lorenzo Bacci, Michele Bernardi, Edoardo Bonazzi, Danilo Dennis Sollazzo, Simon Weithaler, Sofia Benetti, Sofia Ceccarello, Carlotta Salafia, Martina Ziviani, Federico Nilo Maldini, Paolo Monna, Mattia Scodes, Riccardo Mazzetti, Massimo Spinella, Cristina Magnani, Vittoria Toffalini, Margherita Brigida Veccaro.

I nomi di spicco della spedizione azzurra, per quanto concerne la carabina sono quelli di Danilo Dennis Sollazzo, reduce dalla vittoria in Coppa del Mondo a Ningbo con record del mondo in finale, Edoardo Bonazzi, Sofia Ceccarello e Carlotta Salafia, con quest’ultima sul podio in Cina con Sollazzo nella prova a coppie miste.

Per quanto concerne la pistola sono diversi gli azzurri che possono ambire a chiudere in alto nella rassegna iridata, con Federico Nilo Maldini e Paolo Monna tra i favoriti nella gara dai 10 metri, mentre Riccardo Mazzetti e Massimo Spinella possono fare molto bene nell’automatica da 25 metri.