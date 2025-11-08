Mondiali tiro a segno 2025 oggi: orari 8 novembre, tv, streaming, italiani in gara

Si aprono ad Il Cairo, in Egitto, i Mondiali senior 2025 di tiro a segno: oggi, sabato 8 novembre, inizieranno le qualificazioni della pistola automatica 25m, mentre si disputeranno qualificazioni e finali della carabina 10m, sia maschile che femminile.

L’Italia sarà rappresentata quest’oggi da otto tiratori: nella carabina maschile saranno al via Michele Bernardi, Edoardo Bonazzi e Danilo Dennis Sollazzo, mentre nella carabina femminile saranno in gara Sofia Ceccarello, Carlotta Salafia e Martina Ziviani, infine nella pistola automatica saranno presenti Riccardo Mazzetti e Massimo Spinella.

La rassegna iridata non godrà di copertura televisiva, ma le finali verranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube ISSF e su Olympic Channel, mentre OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale. Di seguito il programma odierno della rassegna iridata di tiro a segno.

CALENDARIO MONDIALI TIRO A SEGNO 2025

Sabato 8 novembre

08.15 Qualificazioni carabina 10m femminile, 1a parte (Sofia Ceccarello, Carlotta Salafia)

10.15 Qualificazioni carabina 10m femminile, 2a parte (Martina Ziviani)

10.15 Qualificazioni pistola automatica 25m, 1a parte (11.45 Riccardo Mazzetti, 12.30 Massimo Spinella)

12.15 Qualificazioni carabina 10m maschile, 1a parte (Michele Bernardi, Edoardo Bonazzi)

12.30 Finale carabina 10m femminile

14.15 Qualificazioni carabina 10m maschile, 2a parte (Danilo Dennis Sollazzo)

16.30 Finale carabina 10m maschile

PROGRAMMA MONDIALI TIRO A SEGNO 2025: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: finali sul canale YouTube ISSF e su Olympic Channel.

Diretta Live testuale: OA Sport.