Tiro a segno: Danilo Dennis Sollazzo qualificato alle Finals di Coppa del Mondo

Si attendeva soltanto l’ufficialità, che ora è arrivata: Danilo Dennis Sollazzo volerà alle Finals della Coppa del Mondo 2025 di tiro a segno, in programma dal 4 al 9 dicembre a Doha, per giocarsi una delle “Sfere di Cristallo” in palio sulle linee di sparo in Qatar.

L’azzurro sarà protagonista nelle gara individuale maschile di carabina a 10m, dove qualche giorno a fa Ningbo, in Cina, ha strabiliato tutti vincendo la tappa di CdM andando a battere il campione olimpico e idolo di casa Sheng Lihao e facendo anche segnare il nuovo record del mondo di finale, con lo score impressionante di 255.0 punti netti.

Un ulteriore riconoscimento della classe del lombardo, classe 2002, che fra una 50ina di giorni sarà di scena ai Mondiali 2025 di tiro a segno, che si terranno al Cairo dal 6 al 18 novembre.

L’attenzione intorno a Sollazzo è inevitabilmente cresciuta, nel panorama di un contest che oltre all’italiano e al cinese sopra citato vedrà sicuramente al via, con qualificazione già ottenuta per l’evento: gli indiani Rudrankksh Patil e Arjun Babuta, l’atleta neutrale Ilia Marsov, il magiaro Istvan Peni e il norvegese Jon-Hermann Hegg.