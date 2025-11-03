Tennistavolo
Tennistavolo, l’Italia femminile si qualifica ai Mondiali a squadre grazie al ranking. Niente pass per gli uomini
L’Italia femminile sarà presente ai Mondiali a squadre 2026 di tennistavolo, che si disputeranno a Londra, in Gran Bretagna, dal 28 aprile al 10 maggio prossimi, mentre non ci sarà la Nazionale maschile: questo il verdetto finale per le formazioni azzurre al termine del processo di qualificazione.
Dopo il mancato pass agli Europei di Zadar, infatti, per entrambe le formazioni italiane c’era l’ultima possibilità di salvezza grazie al ranking mondiale, pubblicato con cadenza mensile il primo lunedì, e per la rassegna iridata a far fede è proprio quello di novembre 2025, rilasciato quest’oggi dopo la conclusione di tutti i campionati continentali.
Dei 64 posti a disposizione, al termine delle varie manifestazioni continentali, infatti, sia per gli uomini che per le donne ne erano stati assegnati 52 (16 all’Asia ed all’Europa, 8 all’Africa ed all’America, 4 all’Oceania), a cui si aggiungeva l’Inghilterra, qualificata in qualità di Paese ospitante.
Restavano da assegnare 11 pass, distribuiti proprio con il ranking odierno: nella classifica femminile l’Italia si attesta al 23° posto e risulta la prima delle Nazioni ancora non qualificate, staccando il pass senza patemi, mentre nella graduatoria maschile gli azzurri sono in 60ma posizione, risultando il 15° Paese non ancora qualificato, rimanendo dunque fuori dalla rassegna iridata per 4 slot.