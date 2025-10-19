Tennistavolo, la Romania va in finale con entrambe le squadre agli Europei. Assegnate le medaglie di bronzo

Agli Europei a squadre 2025 di tennistavolo, in corso a Zara, in Croazia, vengono delineate le finaliste dei due tornei e contestualmente, vengono assegnate le medaglie di bronzo: la Romania centra l’ultimo atto in entrambi i tabelloni e domani sfiderà per l’oro la Francia tra gli uomini e la Germania tra le donne. Bronzi per Slovenia e Germania al maschile e per Paesi Bassi e Portogallo al femminile.

Nelle semifinali maschili la Romania liquida la Slovenia per 3-0, mentre la Francia vince in rimonta sulla Germania, imponendosi per 3-1, mentre nel penultimo atto femminile sono abbastanza nette, nella forma e nella sostanza, le vittorie di Romania e Germania, rispettivamente contro Paesi Bassi e Portogallo, entrambe arrivate con il punteggio di 3-0.

EUROPEI A SQUADRE TENNISTAVOLO 2025

TORNEO MASCHILE

Semifinali

Slovenia-Romania 0-3

JORGIC Darko-CHIRITA Iulian 2-3 (11 – 9, 7 – 11, 11 – 8, 6 – 11, 10 – 12)

KOZUL Deni-IONESCU Eduard 0-3 (14 – 16, 5 – 11, 4 – 11)

TOKIC Bojan-IONESCU Ovidiu 0-3 (7 – 11, 10 – 12, 4 – 11)

JORGIC Darko-IONESCU Eduard non disputata

KOZUL Deni-CHIRITA Iulian non disputata

Germania-Francia 1-3

DUDA Benedikt-LEBRUN Alexis 3-0 (11 – 7, 11 – 9, 11 – 6)

FRANZISKA Patrick-LEBRUN Felix 2-3 (6 – 11, 11 – 7, 6 – 11, 11 – 8, 7 – 11)

QIU Dang-GAUZY Simon 0-3 (8 – 11, 6 – 11, 10 – 12)

DUDA Benedikt-LEBRUN Felix 1-3 (8 – 11, 12 – 10, 2 – 11, 9 – 11)

FRANZISKA Patrick-LEBRUN Alexis non disputata

TORNEO FEMMINILE

Semifinali

Romania-Paesi Bassi 3-0

SZOCS Bernadette-LI Jie 3-2 (14 – 12, 3 – 11, 12 – 10, 8 – 11, 11 – 1)

SAMARA Elizabeta-EERLAND Britt 3-1 (11 – 13, 11 – 4, 11 – 8, 11 – 9)

DRAGOMAN Andreea-MEN Shuohan 3-0 (11 – 8, 11 – 5, 11 – 5)

SZOCS Bernadette-EERLAND Britt non disputata

SAMARA Elizabeta-LI Jie non disputata

Germania-Portogallo 3-0

WINTER Sabine-YU Fu 3-2 (8 – 11, 11 – 4, 8 – 11, 11 – 4, 11 – 2)

KAUFMANN Annett-SHAO Jieni 3-1 (11 – 8, 11 – 9, 8 – 11, 11 – 4)

MITTELHAM Nina-PINTO Matilde 3-1 (10 – 12, 11 – 6, 11 – 9, 11 – 8)

WINTER Sabine-SHAO Jieni non disputata

KAUFMANN Annett-YU Fu non disputata