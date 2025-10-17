Tennistavolo, definito il quadro delle semifinali degli Europei a squadre: imprese di Romania e Portogallo

Una nuova fondamentale giornata degli Europei a squadre 2025 di tennistavolo è andata in archivio sui tavoli di Zadar. Oggi in Croazia è stata la volta dei quarti di finale, tanto del torneo maschile quanto di quello femminile. Ecco come sono andate le cose e quali sono le semifinali in programma nella giornata di domani: sabato 18 ottobre.

Torneo Maschile

La Romania, al termine di una battaglia clamorosa, elimina 3-2 i campioni in carica della Svezia, grazie alla caparbietà di un Eduard Ionescu indomito contro Kristian Karlsson (3-2 in rimonta nella partita singola) ottenendo il pass per lo stage delle migliori 4 contro la Slovenia, che invece si è liberata per 3-1 del Portogallo.

Nella parte bassa del tabellone, la Germania elimina 3-1 i padroni di casa della Croazia: i tedeschi, in semifinale, se la vedranno con una Francia molto convincente che ha fatto un sol boccone del Belgio battendolo 3-0.

Semifinali, 18 ottobre: Germania-Francia (h 13.00), Romania-Slovenia (h 19.00)

Torneo Femminile

Romania e Paesi Bassi non lasciano scampo a Slovacchia (3-0) e Polonia (3-1): domani si sfideranno nella semifinale della parte alta del tabellone. Straordinario il Portogallo: le lusitane superano 3-2 l’Ucraina, con punto decisivo della cinese naturalizzata Yu Fu, proseguendo il loro percorso nella rassegna. Ora per loro vi sarà da fronteggiare una Germania schiacciasassi, che non ha dato chance a una Svezia battuta 3-0.

Semifinali, 18 ottobre: Germania-Portogallo (h 10.00), Romania-Paesi Bassi (h 16.00)