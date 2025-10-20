Tennistavolo
Tennistavolo, la Germania femminile e la Francia maschile conquistano il titolo agli Europei a squadre
Si chiudono gli Europei a squadre 2025 di tennistavolo, andati in scena a Zara, in Croazia: la Romania esce sconfitta nell’ultimo atto in entrambi i tabelloni, conquistando un doppio argento, con l’oro che va alla Francia tra gli uomini ed alla Germania tra le donne.
Nella finale maschile la Romania cede alla Francia per 0-3, racimolando appena due game in tre incontri, mentre l’ultimo atto femminile vede le romene lottare maggiormente contro la Germania, venendo battute comunque per 0-3, ma conquistando nel complesso quattro game.
EUROPEI A SQUADRE TENNISTAVOLO 2025
TORNEO MASCHILE
Finale
Francia-Romania 3-0
Alexis Lebrun-Iulian Chirita 3-0 (11-2, 11-6, 11-7)
Felix Lebrun-Eduard Ionescu 3-1 (11-3, 9-11, 11-5, 11-4)
Simon Gauzy-Ovidiu Ionescu 3-1 (11-9, 11-9, 3-11, 11-3)
Alexis Lebrun-Eduard Ionescu non disputata
Felix Lebrun-Iulian Chirita non disputata
TORNEO FEMMINILE
Finale
Romania-Germania 0-3
Bernadette Szocs-Annett Kaufmann 2-3 (4-11, 12-10, 8-11, 11-6, 5-11)
Elizabeta Samara-Sabine Winter 1-3 (5-11, 8-11, 11-8, 7-11)
Andreea Dragoman-Nina Mittelham 1-3 (12-14, 8-11, 11-8, 5-11)
Bernadette Szocs-Sabine Winter non disputata
Elizabeta Samara-Annett Kaufmann non disputata