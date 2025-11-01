LIVE Paolini-Sabalenka, WTA Finals 2025 in DIRETTA: esordio da brividi contro la n.1 al mondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match del gruppo Steffi Graf delle WTA Finals 2025 tra Jasmine Paolini e la bielorussa Aryna Sabalenka. L’azzurra torna a calcare i campi dell’evento conclusivo dopo una nuova stagione strepitosa. Ottavo confronto diretto in assoluto tra le due giocatrici con la toscana sotto 5-2. L’ultimo precedente risale alla combattuta semifinale del torneo di Stoccarda vinta per 7-5 6-4 dalla numero uno del mondo.

Paolini, ventinovenne di Castelnuovo Garfagnana, si presenta all’importante appuntamento che archivia la stagione da numero 8 del ranking WTA. La toscana nel 2025 ha vinto il 1000 di Roma e raggiunto la finale nel 1000 di Cincinnati. Semifinalista in quel di Miami e Stoccarda, l’azzurra nella campagna cinese ha colto i quarti a Pechino, e le semifinali a Wuhan e Ningbo mettendo l’ipoteca sulla partecipazione alle Finals di Riad.

Dal canto suo Sabalenka, ventisettenne di Minsk (Bielorussia), è la principale favorita alla vittoria finale. Reduce da un’annata straordinaria durante la quale ha conquistato i tornei di Brisbane, Miami, US Open e Madrid, agguantando inoltre le finali di Australian Open e Roland Garros, e la semifinale in quel di Wimbledon, la bielorussa vuole mettere il punto esclamativo sulla stagione prima del meritato e breve risposo che chiuderà l’anno solare.

La sfida del gruppo Steffi Graf delle WTA Finals 2025 tra Jasmine Paolini e la bielorussa Aryna Sabalenka avrà inizio alle 15.00 sul Campo Centrale di Riad. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!