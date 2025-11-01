WTA Hong Kong 2025: Victoria Mboko e Cristina Bucsa protagoniste della finale

Saranno Victoria Mboko e Cristina Bucsa a giocarsi la finale del WTA di Hong Kong per l’edizione 2025. Per la canadese è caccia al secondo titolo sul circuito maggiore, per quanto riguarda la spagnola, invece, è la prima finale in singolare dopo averne disputate dieci in doppio (con otto compagne diverse).

Per Mboko è il derby canadese a darle il pass per l’ultimo atto. Una bella rimonta, la sua, per 2-6 6-3 6-2 su Leylah Fernandez in quello che è anche un confronto tra giocatrici molto vicine in classifica (21 e 22 rispettivamente). Il punteggio del match rispecchia anche l’andamento: meglio Fernandez nel primo set, poi emerge (e di parecchio) Mboko, tant’è che mai c’è realmente l’opportunità da parte della sua avversaria di fare qualcosa.

Molto più netto il punteggio con cui Bucsa si libera dell’australiana Maya Joint. Quattro soltanto i giochi concessi, un 6-3 6-1 che di fatto passa tutto dagli ultimi tre game del set d’apertura, quelli più lottati e che, nei fatti, indirizzano completamente l’andamento del confronto.

C’è una cosa estremamente particolare che va annotata: l’unico precedente tra Mboko e Bucsa si è giocato a Roma. Ma, al Foro Italico, le due si erano affrontate nelle qualificazioni, quelle per cui la canadese aveva ottenuto una wild card nell’ambito di un accordo FITP-Tennis Canada. Un invito, quello, ben speso eccome, visti i risultati successivi (ma già nella Capitale si erano viste cose molto interessanti).