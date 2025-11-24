LIVE Italia-Austria, Mondiali calcio U17 in DIRETTA: gli azzurrini si giocano l’accesso in finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Italia-Austria, Mondiali calcio U17 in DIRETTA, gli azzurrini sognano la finale.

L’Italia sfida l’Austria nella semifinale dei Mondiali Under 17 di calcio, il match si svolgerà all’Aspire Zone di Al Rayyan (Qatar). Gli azzurri si stanno rendendo protagonisti di un grandissimo torneo: dopo aver conquistato le tre sfide nella fase a gironi, i giovani talenti di Favo hanno battuto la Cechia, Uzbekistan e Burkina Faso nella fase a eliminazione diretta, ottenendo l’approdo tra le migliori quattro nazioni del panorama internazionale.

Per la prima volta nella storia da quando questo torneo è aperto agli under 17 (bisogna risalire al 1987 per trovare una semifinale under 16), la nazionale azzurra è riuscita a spingersi fino a questo punto della competizione, tra l’altro in un’edizione allargata a 48 team e che prevede un turno in più rispetto alle ultime volte. L’avversaria sarà indubbiamente forte, come dimostra il netto 4-0 fatto all’Inghilterra agli ottavi di finale (in precedenza il 2-0 contro la Tunisia e poi il quarto contro il Giappone vinto per 1-0).

Probabile formazione e convocati

ITALIA UNDER 17 (4-3-1-2): Longoni; Marini, De Paoli, Reggiani, Mambuku; Steffanoni, Prisco, Luongo; Inacio; Campaniello, Elimoghale. Ct. Favo

AUSTRIA U17 (4-2-3-1): Posch; Feldinger, Ndukwe, Pokorny, Hofmann; Weinhandl, Markovic; Deshishku, Werner, Moser; Jozepovic. Ct. Stadler

Convocati: Portieri: Francesco Cereser (Torino), Alessandro Longoni (Milan), Sebastiano Nava (Juventus); Difensori: Borasio Benit (Juventus), Leonardo Noah Bovio (Inter), Cristiano De Paoli (Como), Dauda Amihere Iddrisa (West Bromwich Albion), Jean-Tryfose Mambuku (Stade de Reims), David Marini (Cesena), Luca Reggiani (Borussia Dortmund); Centrocampisti: Alessio Baralla (Empoli), Andrea Luongo (Torino), Valerio Maccaroni (Roma), Fabio Pandolfi (Milan), Vincenzo Prisco (Napoli), Federico Steffanoni (Atalanta); Attaccanti: Antonio Arena (Roma), Thomas Campaniello (Empoli), Destiny Onoguekhan Elimoghale (Juventus), Samuele Inácio (Borussia Dortmund), Simone Lontani (Milan).

