Mondiali calcio a 5 femminile 2025 oggi: orari partite 23 novembre, programma, tv, streaming

Mondiali Femminili 2025 di calcio a 5: avanti senza sosta. Lo spettacolo planetario del futsal al femminile continua a regalare emozioni nelle Filippine, dove prosegue la prima storica edizione del torneo iridato.

Domenica 23 novembre, menu extra lusso: ben 4 partite in scena, una dopo l’altra, valide per il Gruppo C e il Gruppo D. Massima attenzione per l’esordio dell’Italia: azzurre in campo alle 10.00 contro Panama. Prima Giappone-Nuova Zelanda e Portogallo-Tanzania, dopo Brasile-Iran a completare il denso programma.

Le gare di domenica 23 novembre, valide per la prima giornata della fase a gironi dei Mondiali Femminili 2025 di calcio a 5, relativamente al Gruppo C e D, saranno visibili in diretta streaming gratuita, previa registrazione, sulla piattaforma FIFA+.

La partita fra Italia e Panama, inoltre, sarà visibile in diretta tv su Raisport e in streaming su RaiPlay, a cui aggiungere anche la possibilità della Diretta LIVE scritta di OA Sport.

Al termine della giornata, come di consueto, OA Sport vi offrirà l’articolo di riepilogo di quanto successo lungo tutto l’arco di domenica 23 novembre.

CALENDARIO MONDIALI CALCIO A 5 FEMMINILE 2025 OGGI:

Domenica 23 novembre

05.00 Giappone-Nuova Zelanda (Gruppo C)

07.30 Portogallo-Tanzania (Gruppo C)

10.00 Italia-Panama (Gruppo D)

12.30 Brasile-Iran (Gruppo D)

PROGRAMMA MONDIALI CALCIO A 5 FEMMINILE 2025: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Raisport per Italia-Panama

Diretta streaming: FIFA+ e Rai Play per Italia-Panama

Diretta LIVE: OA Sport