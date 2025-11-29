Startlist staffetta mista biathlon Oestersund 2025: orario, tv, streaming, il quartetto dell’Italia

Domani, domenica 30 novembre, proseguirà ad Oestersund, in Svezia, la prima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon: alle ore 16.40 si terrà la staffetta mista, con l’Italia che sarà protagonista con un quartetto altamente competitivo, alla luce di quanto visto quest’oggi.

La gara prevede un quartetto atipico nell’ordine di gara, con gli uomini a precedere le frazioni delle donne: l’Italia schiererà Tommaso Giacomel in apertura, Lukas Hofer in seconda frazione, Dorothea Wierer nel terzo segmento e Lisa Vittozzi in chiusura.

La diretta tv della staffetta mista di Oestersund, valida per la Coppa del Mondo di biathlon non sarà fruibile, mentre la diretta streaming sarà a cura di Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO BIATHLON 2025

Domenica 30 novembre 2025

Ore 16.40: staffetta mista Oestersund (Svezia)

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST COPPA DEL MONDO BIATHLON – STAFFETTA MISTA

1 SWE – SWEDEN 1

1-1 r NELIN Jesper M

1-2 g PONSILUOMA Martin M

1-3 y GESTBLOM Linn F

1-4 b OEBERG Hanna F

2 FRA – FRANCE

2-1 r JACQUELIN Emilien M

2-2 g PERROT Eric M

2-3 y BRAISAZ-BOUCHET Justine F

2-4 b JEANMONNOT Lou F

3 NOR – NORWAY

3-1 r STROEMSHEIM Endre M

3-2 g BOTN Johan-Olav M

3-3 y KNOTTEN Karoline Offigstad F

3-4 b TANDREVOLD Ingrid Landmark F

4 GER – GERMANY 2

4-1 r STRELOW Justus M

4-2 g KAISER Simon M

4-3 y HETTICH-WALZ Janina F

4-4 b TANNHEIMER Julia F

5 ITA – ITALY

5-1 r GIACOMEL Tommaso M

5-2 g HOFER Lukas M

5-3 y WIERER Dorothea F

5-4 b VITTOZZI Lisa F

6 SUI – SWITZERLAND

6-1 r PACAL James M

6-2 g BURKHALTER Joscha M

6-3 y GASPARIN Aita F

6-4 b HAECKI-GROSS Lena F

7 AUT – AUSTRIA 3

7-1 r MUEHLBACHER Fredrik M

7-2 g KOMATZ David M

7-3 y JUPPE Anna F

7-4 b GANDLER Anna F

8 UKR – UKRAINE

8-1 r TSYMBAL Bogdan M

8-2 g BORKOVSKYI Bohdan M

8-3 y MERKUSHYNA Anastasiya F

8-4 b HORODNA Olena F

9 CZE – CZECHIA

9-1 r HORNIG Vitezslav M

9-2 g KRCMAR Michal M

9-3 y VOBORNIKOVA Tereza F

9-4 b DAVIDOVA Marketa F

10 POL – POLAND 4

10-1 r GUNKA Jan M

10-2 g BADACZ Konrad M

10-3 y NEDZA-KUBINIEC Anna F

10-4 b ZUK Kamila F

11 BUL – BULGARIA

11-1 r ZASHEV Vasil M

11-2 g ILIEV Vladimir M

11-3 y TODOROVA Milena F

11-4 b HRISTOVA Lora F

12 FIN – FINLAND

12-1 r HARJULA Tuomas M

12-2 g SEPPALA Tero M

12-3 y HAMALAINEN Inka F

12-4 b MINKKINEN Suvi F

13 SLO – SLOVENIA 5

13-1 r PLANKO Lovro M

13-2 g VIDMAR Anton M

13-3 y LAMPIC Anamarija F

13-4 b REPINC Lena F

14 CAN – CANADA

14-1 r PLETZ Logan M

14-2 g FLEMING Jasper M

14-3 y PEIFFER Benita F

14-4 b ROUSSEAU Shilo F

15 SVK – SLOVAKIA

15-1 r SKLENARIK Tomas M

15-2 g BORGULA Jakub M

15-3 y BATOVSKA FIALKOVA Paulina F

15-4 b KUZMINA Anastasiya F

16 BEL – BELGIUM 6

16-1 r CLAUDE Florent M

16-2 g BEAUVAIS Cesar M

16-3 y CLOETENS Maya F

16-4 b LIE Lotte F

17 EST – ESTONIA

17-1 r SIIMER Kristo M

17-2 g KEHVA Mark-Markos M

17-3 y TOMINGAS Tuuli F

17-4 b ERMITS Regina F

18 LTU – LITHUANIA

18-1 r STROLIA Vytautas M

18-2 g DOMBROVSKI Karol M

18-3 y KOCERGINA Natalja F

18-4 b ZHURAUSKAITE Lidiia F

19 USA – UNITED STATES 7

19-1 r GERMAIN Maxime M

19-2 g WRIGHT Campbell M

19-3 y LEVINS Chloe F

19-4 b IRWIN Deedra F

20 ROU – ROMANIA

20-1 r FLORE Raul M

20-2 g COLTEA George M

20-3 y MEZDREA Andreea F

20-4 b RIMBEU Adelina F

21 LAT – LATVIA

21-1 r PATRIJUKS Aleksandrs M

21-2 g MISE Edgars M

21-3 y BENDIKA Baiba F

21-4 b BULINA Sanita F

22 KAZ – KAZAKHSTAN 8

22-1 r BAUER Kirill M

22-2 g DYUSSENOV Asset M

22-3 y RAKISHEVA Aisha F

22-4 b YEGOROVA Polina F

23 CHN – CHINA

23-1 r YAN Xingyuan M

23-2 g GU Cang M

23-3 y MENG Fanqi F

23-4 b TANG Jialin F