Startlist staffetta maschile biathlon Oestersund 2025: orario, tv, streaming, il quartetto dell’Italia
La seconda gara stagionale ad Oestersund, in Svezia, sede della prima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, scatterà alle ore 16.55 e sarà la staffetta 4×7.5 km maschile, con l’Italia che sarà protagonista con un quartetto con un elemento a sorpresa.
A rappresentare i colori azzurri saranno, infatti, nell’ordine, Patrick Braunhofer all’apertura, Lukas Hofer nella seconda frazione, Didier Bionaz nel terzo segmento di gara e Tommaso Giacomel in chiusura. Nel complesso saranno 21 i quartetti al via.
La diretta tv della staffetta 4×7.5 km maschile della Coppa del Mondo di biathlon non sarà fruibile, mentre la diretta streaming sarà a cura di Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.
CALENDARIO COPPA DEL MONDO BIATHLON 2025
Sabato 29 novembre 2025
Ore 16.55: staffetta 4×7.5 km maschile ad Oestersund (Svezia)
STARTLIST COPPA DEL MONDO BIATHLON – STAFFETTA MASCHILE
1 FRA – FRANCE 1
1-1 r CLAUDE Fabien
1-2 g FILLON MAILLET Quentin
1-3 y JACQUELIN Emilien
1-4 b PERROT Eric
2 NOR – NORWAY
2-1 r ULDAL Martin
2-2 g FREY Isak Leknes
2-3 y LAEGREID Sturla Holm
2-4 b CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad
3 SWE – SWEDEN
3-1 r BRANDT Viktor
3-2 g NELIN Jesper
3-3 y PONSILUOMA Martin
3-4 b SAMUELSSON Sebastian
4 GER – GERMANY 2
4-1 r STRELOW Justus
4-2 g RIETHMUELLER Danilo
4-3 y NAWRATH Philipp
4-4 b HORN Philipp
5 UKR – UKRAINE
5-1 r TYSHCHENKO Artem
5-2 g MANDZYN Vitalii
5-3 y TSYMBAL Bogdan
5-4 b PIDRUCHNYI Dmytro
6 SLO – SLOVENIA
6-1 r DOVZAN Miha
6-2 g FAK Jakov
6-3 y VIDMAR Anton
6-4 b PLANKO Lovro
7 ITA – ITALY 3
7-1 r BRAUNHOFER Patrick
7-2 g HOFER Lukas
7-3 y BIONAZ Didier
7-4 b GIACOMEL Tommaso
8 CZE – CZECHIA
8-1 r HORNIG Vitezslav
8-2 g KRCMAR Michal
8-3 y STVRTECKY Jakub
8-4 b KARLIK Mikulas
9 SUI – SWITZERLAND
9-1 r STALDER Sebastian
9-2 g HARTWEG Niklas
9-3 y PACAL James
9-4 b BURKHALTER Joscha
10 AUT – AUSTRIA 4
10-1 r EDER Simon
10-2 g KOMATZ David
10-3 y MUEHLBACHER Fredrik
10-4 b JAKOB Patrick
11 FIN – FINLAND
11-1 r HIIDENSALO Olli
11-2 g SEPPALA Tero
11-3 y HARJULA Tuomas
11-4 b NIEMINEN Turkka
12 USA – UNITED STATES
12-1 r SCHOMMER Paul
12-2 g GERMAIN Maxime
12-3 y WRIGHT Campbell
12-4 b DOHERTY Sean
13 BUL – BULGARIA 5
13-1 r SINAPOV Anton
13-2 g ILIEV Vladimir
13-3 y ZASHEV Vasil
13-4 b VASILEV Konstantin
14 BEL – BELGIUM
14-1 r CLAUDE Florent
14-2 g LANGER Thierry
14-3 y PETITJACQUES Julien
14-4 b BEAUVAIS Cesar
15 POL – POLAND
15-1 r GUNKA Jan
15-2 g BADACZ Konrad
15-3 y ZAWOL Marcin
15-4 b SUCHODOLSKI Fabian
16 ROU – ROMANIA 6
16-1 r SHAMAEV Dmitrii
16-2 g BUTA George
16-3 y COLTEA George
16-4 b FLORE Raul
17 LTU – LITHUANIA
17-1 r FOMIN Maksim
17-2 g STROLIA Vytautas
17-3 y MACKINE Jokubas
17-4 b DOMBROVSKI Karol
18 KAZ – KAZAKHSTAN
18-1 r KIREYEV Vladislav
18-2 g KURALES Vadim
18-3 y DYUSSENOV Asset
18-4 b BAUER Kirill
19 EST – ESTONIA 7
19-1 r ZAHKNA Rene
19-2 g KULBIN Jakob
19-3 y KEHVA Mark-Markos
19-4 b SIIMER Kristo
20 CAN – CANADA
20-1 r RUNNALLS Adam
20-2 g PLETZ Logan
20-3 y FLEMING Jasper
20-4 b STRUM Matthew
21 SVK – SLOVAKIA
21-1 r SKLENARIK Tomas
21-2 g BORGULA Jakub
21-3 y ISKHAKOV Artur
21-4 b ADAMOV Simon