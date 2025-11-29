BiathlonSport in tvSport Invernali
A che ora il biathlon oggi in tv, staffette Oestersund 2025: programma, tv, startlist, streaming
Oggi, sabato 29 novembre, inizia il cammino nella Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Sulle nevi di Oestersund, in Svezia, ci sarà l’Opening del massimo circuito internazionale della pratica con sci stretti e carabina. Ad aprire le danze saranno le due prove a squadre e lo spettacolo indubbiamente non mancherà.
Alle 13.15 saranno le donne le prime ad affrontare le difficoltà del percorso scandinavo. Sarà necessario, come al solito, gestire le varie situazioni per massimizzare nelle frazioni di sci di fondo e nel momento in cui bisognerà tirare al poligono. In casa Italia ci sarà il graditissimo ritorno di Lisa Vittozzi che, dopo aver saltato tutta la stagione scorsa, ha voglia di rifarsi. Quartetto azzurro in cui sarà Dorothea Wierer a dare il lancio e vedremo anche quale sarà la condizione della campionessa altoatesina. A seguire Michela Carrara, Vittozzi e in chiusura Hannah Auchentaller.
Alle 16.55 sarà la volta della prova a squadre maschile. Gli azzurri avranno la seguente formazione: Patrick Braunhofer in prima frazione, Lukas Hofer in seconda, Didier Bionaz in terza e Tommaso Giacomel a chiudere. Fari puntati, in particolare, su quest’ultimo, viste le sue ambizioni in una stagione che culminerà con i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina.
La prima giornata della prima tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026 a Oestersund (Svezia) sarà coperta esclusivamente in streaming. La staffetta femminile sarà trasmessa da Eurosport1, Discovery+ e da DAZN, mentre quella maschile da Eurosport2, Discovery+ e da DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale delle staffette.
BIATHLON OGGI IN TV
Sabato 29 novembre
Ore 13.15: staffetta 4×6 km femminile Oestersund (Svezia)
Ore 16.55: staffetta 4×7.5 km maschile ad Oestersund (Svezia)
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Eurosport1 (staffetta femminile), Eurosport2 (staffetta maschile), Discovery+, DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST COPPA DEL MONDO BIATHLON STAFFETTA FEMMINILE
1 FRA – FRANCE 1
1-1 r RICHARD Jeanne
1-2 g MICHELON Oceane
1-3 y BRAISAZ-BOUCHET Justine
1-4 b JEANMONNOT Lou
2 SWE – SWEDEN
2-1 r SKOTTHEIM Johanna
2-2 g MAGNUSSON Anna
2-3 y HALVARSSON Ella
2-4 b OEBERG Hanna
3 NOR – NORWAY
3-1 r KNOTTEN Karoline Offigstad
3-2 g TANDREVOLD Ingrid Landmark
3-3 y FEMSTEINEVIK Ragnhild
3-4 b KIRKEEIDE Maren
4 GER – GERMANY 2
4-1 r VOIGT Vanessa
4-2 g HETTICH-WALZ Janina
4-3 y GROTIAN Selina
4-4 b PREUSS Franziska
5 SUI – SWITZERLAND
5-1 r BASERGA Amy
5-2 g GASPARIN Aita
5-3 y METTLER Lydia
5-4 b HAECKI-GROSS Lena
6 ITA – ITALY
6-1 r WIERER Dorothea
6-2 g CARRARA Michela
6-3 y VITTOZZI Lisa
6-4 b AUCHENTALLER Hannah
7 AUT – AUSTRIA 3
7-1 r ZDOUC Dunja
7-2 g HAUSER Lisa Theresa
7-3 y GANDLER Anna
7-4 b ANDEXER Anna
8 UKR – UKRAINE
8-1 r DMYTRENKO Valeriya
8-2 g DMYTRENKO Khrystyna
8-3 y HORODNA Olena
8-4 b MERKUSHYNA Oleksandra
9 POL – POLAND
9-1 r SIDOROWICZ Natalia
9-2 g ZUK Kamila
9-3 y MAKA Anna
9-4 b JAKIELA Joanna
10 CZE – CZECHIA 4
10-1 r JISLOVA Jessica
10-2 g CHARVATOVA Lucie
10-3 y VOBORNIKOVA Tereza
10-4 b DAVIDOVA Marketa
11 FIN – FINLAND
11-1 r HAMALAINEN Inka
11-2 g LEINAMO Sonja
11-3 y LEHTONEN Venla
11-4 b MINKKINEN Suvi
12 CAN – CANADA
12-1 r PARADIS Pascale
12-2 g ROUSSEAU Shilo
12-3 y PEIFFER Benita
12-4 b MOSER Nadia
13 SVK – SLOVAKIA 5
13-1 r KAPUSTOVA Ema
13-2 g BATOVSKA FIALKOVA Paulina
13-3 y KUZMINA Anastasiya
13-4 b REMENOVA Zuzana
14 EST – ESTONIA
14-1 r KUELM Susan
14-2 g ERMITS Regina
14-3 y TOMINGAS Tuuli
14-4 b GAIM Grete
15 LAT – LATVIA
15-1 r VOLFA Estere
15-2 g BENDIKA Baiba
15-3 y BLEIDELE Elza
15-4 b BULINA Sanita
16 USA – UNITED STATES 6
16-1 r LEVINS Chloe
16-2 g IRWIN Deedra
16-3 y ANDERSON Lucy
16-4 b FREED Margie
17 SLO – SLOVENIA
17-1 r REPINC Lena
17-2 g LAMPIC Anamarija
17-3 y KLEMENCIC Polona
17-4 b KLEMENCIC Ziva
18 KAZ – KAZAKHSTAN
18-1 r POLTORANINA Olga
18-2 g GENEVA Milana
18-3 y RAKISHEVA Aisha
18-4 b YEGOROVA Polina
19 BUL – BULGARIA 7
19-1 r DIMITROVA Valentina
19-2 g TODOROVA Milena
19-3 y ZDRAVKOVA Maria
19-4 b HRISTOVA Lora
20 LTU – LITHUANIA
20-1 r TRAUBAITE Judita
20-2 g ZHURAUSKAITE Lidiia
20-3 y KOCERGINA Natalja
20-4 b URUMOVA Sara
21 BEL – BELGIUM
21-1 r CLOETENS Maya
21-2 g LIE Lotte
21-3 y BOUVARD Eve
21-4 b EMONTS Marisa
STARTLIST COPPA DEL MONDO BIATHLON STAFFETTA MASCHILE
1 FRA – FRANCE 1
1-1 r CLAUDE Fabien
1-2 g FILLON MAILLET Quentin
1-3 y JACQUELIN Emilien
1-4 b PERROT Eric
2 NOR – NORWAY
2-1 r ULDAL Martin
2-2 g FREY Isak Leknes
2-3 y LAEGREID Sturla Holm
2-4 b CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad
3 SWE – SWEDEN
3-1 r BRANDT Viktor
3-2 g NELIN Jesper
3-3 y PONSILUOMA Martin
3-4 b SAMUELSSON Sebastian
4 GER – GERMANY 2
4-1 r STRELOW Justus
4-2 g RIETHMUELLER Danilo
4-3 y NAWRATH Philipp
4-4 b HORN Philipp
5 UKR – UKRAINE
5-1 r TYSHCHENKO Artem
5-2 g MANDZYN Vitalii
5-3 y TSYMBAL Bogdan
5-4 b PIDRUCHNYI Dmytro
6 SLO – SLOVENIA
6-1 r DOVZAN Miha
6-2 g FAK Jakov
6-3 y VIDMAR Anton
6-4 b PLANKO Lovro
7 ITA – ITALY 3
7-1 r BRAUNHOFER Patrick
7-2 g HOFER Lukas
7-3 y BIONAZ Didier
7-4 b GIACOMEL Tommaso
8 CZE – CZECHIA
8-1 r HORNIG Vitezslav
8-2 g KRCMAR Michal
8-3 y STVRTECKY Jakub
8-4 b KARLIK Mikulas
9 SUI – SWITZERLAND
9-1 r STALDER Sebastian
9-2 g HARTWEG Niklas
9-3 y PACAL James
9-4 b BURKHALTER Joscha
10 AUT – AUSTRIA 4
10-1 r EDER Simon
10-2 g KOMATZ David
10-3 y MUEHLBACHER Fredrik
10-4 b JAKOB Patrick
11 FIN – FINLAND
11-1 r HIIDENSALO Olli
11-2 g SEPPALA Tero
11-3 y HARJULA Tuomas
11-4 b NIEMINEN Turkka
12 USA – UNITED STATES
12-1 r SCHOMMER Paul
12-2 g GERMAIN Maxime
12-3 y WRIGHT Campbell
12-4 b DOHERTY Sean
13 BUL – BULGARIA 5
13-1 r SINAPOV Anton
13-2 g ILIEV Vladimir
13-3 y ZASHEV Vasil
13-4 b VASILEV Konstantin
14 BEL – BELGIUM
14-1 r CLAUDE Florent
14-2 g LANGER Thierry
14-3 y PETITJACQUES Julien
14-4 b BEAUVAIS Cesar
15 POL – POLAND
15-1 r GUNKA Jan
15-2 g BADACZ Konrad
15-3 y ZAWOL Marcin
15-4 b SUCHODOLSKI Fabian
16 ROU – ROMANIA 6
16-1 r SHAMAEV Dmitrii
16-2 g BUTA George
16-3 y COLTEA George
16-4 b FLORE Raul
17 LTU – LITHUANIA
17-1 r FOMIN Maksim
17-2 g STROLIA Vytautas
17-3 y MACKINE Jokubas
17-4 b DOMBROVSKI Karol
18 KAZ – KAZAKHSTAN
18-1 r KIREYEV Vladislav
18-2 g KURALES Vadim
18-3 y DYUSSENOV Asset
18-4 b BAUER Kirill
19 EST – ESTONIA 7
19-1 r ZAHKNA Rene
19-2 g KULBIN Jakob
19-3 y KEHVA Mark-Markos
19-4 b SIIMER Kristo
20 CAN – CANADA
20-1 r RUNNALLS Adam
20-2 g PLETZ Logan
20-3 y FLEMING Jasper
20-4 b STRUM Matthew
21 SVK – SLOVAKIA
21-1 r SKLENARIK Tomas
21-2 g BORGULA Jakub
21-3 y ISKHAKOV Artur
21-4 b ADAMOV Simon