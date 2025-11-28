BiathlonSport in tvSport Invernali
Startlist staffetta femminile biathlon Oestersund 2025: orario, tv, streaming, il quartetto dell’Italia
Sabato 29 novembre scatterà ad Oestersund, in Svezia, la prima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon: alle ore 13.15 si terrà la staffetta 4×6 km femminile, con l’Italia che sarà protagonista con il rientro di Lisa Vittozzi.
L’Italia schiererà un quartetto inedito, se non nelle atlete almeno nell’ordine di gara: Dorothea Wierer in apertura, Michela Carrara in seconda frazione, Lisa Vittozzi nel terzo segmento ed Hannah Auchentaller in chiusura.
La diretta tv della staffetta 4×6 km femminile della Coppa del Mondo di biathlon non sarà fruibile, mentre la diretta streaming sarà a cura di Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.
CALENDARIO COPPA DEL MONDO BIATHLON 2025
Sabato 29 novembre 2025
Ore 13.15: staffetta 4×6 km femminile Oestersund (Svezia)
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST COPPA DEL MONDO BIATHLON – STAFFETTA FEMMINILE
1 FRA – FRANCE 1
1-1 r RICHARD Jeanne
1-2 g MICHELON Oceane
1-3 y BRAISAZ-BOUCHET Justine
1-4 b JEANMONNOT Lou
2 SWE – SWEDEN
2-1 r SKOTTHEIM Johanna
2-2 g MAGNUSSON Anna
2-3 y HALVARSSON Ella
2-4 b OEBERG Hanna
3 NOR – NORWAY
3-1 r KNOTTEN Karoline Offigstad
3-2 g TANDREVOLD Ingrid Landmark
3-3 y FEMSTEINEVIK Ragnhild
3-4 b KIRKEEIDE Maren
4 GER – GERMANY 2
4-1 r VOIGT Vanessa
4-2 g HETTICH-WALZ Janina
4-3 y GROTIAN Selina
4-4 b PREUSS Franziska
5 SUI – SWITZERLAND
5-1 r BASERGA Amy
5-2 g GASPARIN Aita
5-3 y METTLER Lydia
5-4 b HAECKI-GROSS Lena
6 ITA – ITALY
6-1 r WIERER Dorothea
6-2 g CARRARA Michela
6-3 y VITTOZZI Lisa
6-4 b AUCHENTALLER Hannah
7 AUT – AUSTRIA 3
7-1 r ZDOUC Dunja
7-2 g HAUSER Lisa Theresa
7-3 y GANDLER Anna
7-4 b ANDEXER Anna
8 UKR – UKRAINE
8-1 r DMYTRENKO Valeriya
8-2 g DMYTRENKO Khrystyna
8-3 y HORODNA Olena
8-4 b MERKUSHYNA Oleksandra
9 POL – POLAND
9-1 r SIDOROWICZ Natalia
9-2 g ZUK Kamila
9-3 y MAKA Anna
9-4 b JAKIELA Joanna
10 CZE – CZECHIA 4
10-1 r JISLOVA Jessica
10-2 g CHARVATOVA Lucie
10-3 y VOBORNIKOVA Tereza
10-4 b DAVIDOVA Marketa
11 FIN – FINLAND
11-1 r HAMALAINEN Inka
11-2 g LEINAMO Sonja
11-3 y LEHTONEN Venla
11-4 b MINKKINEN Suvi
12 CAN – CANADA
12-1 r PARADIS Pascale
12-2 g ROUSSEAU Shilo
12-3 y PEIFFER Benita
12-4 b MOSER Nadia
13 SVK – SLOVAKIA 5
13-1 r KAPUSTOVA Ema
13-2 g BATOVSKA FIALKOVA Paulina
13-3 y KUZMINA Anastasiya
13-4 b REMENOVA Zuzana
14 EST – ESTONIA
14-1 r KUELM Susan
14-2 g ERMITS Regina
14-3 y TOMINGAS Tuuli
14-4 b GAIM Grete
15 LAT – LATVIA
15-1 r VOLFA Estere
15-2 g BENDIKA Baiba
15-3 y BLEIDELE Elza
15-4 b BULINA Sanita
16 USA – UNITED STATES 6
16-1 r LEVINS Chloe
16-2 g IRWIN Deedra
16-3 y ANDERSON Lucy
16-4 b FREED Margie
17 SLO – SLOVENIA
17-1 r REPINC Lena
17-2 g LAMPIC Anamarija
17-3 y KLEMENCIC Polona
17-4 b KLEMENCIC Ziva
18 KAZ – KAZAKHSTAN
18-1 r POLTORANINA Olga
18-2 g GENEVA Milana
18-3 y RAKISHEVA Aisha
18-4 b YEGOROVA Polina
19 BUL – BULGARIA 7
19-1 r DIMITROVA Valentina
19-2 g TODOROVA Milena
19-3 y ZDRAVKOVA Maria
19-4 b HRISTOVA Lora
20 LTU – LITHUANIA
20-1 r TRAUBAITE Judita
20-2 g ZHURAUSKAITE Lidiia
20-3 y KOCERGINA Natalja
20-4 b URUMOVA Sara
21 BEL – BELGIUM
21-1 r CLOETENS Maya
21-2 g LIE Lotte
21-3 y BOUVARD Eve
21-4 b EMONTS Marisa