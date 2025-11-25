Sport in tv oggi (martedì 25 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 25 novembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sugli Europei di curling maschile e femminile. Le azzurre vanno a caccia di vittorie contro la Turchia e la Germania per rimanere ancora in corsa nella rassegna continentale. Gli uomini, invece, affronteranno la Danimarca per dare un seguito a quanto di buono fatto vedere finora.

Tanti match di basket e di calcio legati all’Eurolega e alla Champions League. La Virtus Bologna giocherà contro il Fenerbahce e sarà una trasferta molto complicata per le V Nere. Nel calcio, Juventus e Napoli vogliono i tre punti per dare un impulso importante alla classifica del girone unico. Da non dimenticare la Champions League di volley femminile con Novara e Conegliano e tanto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, martedì 25 novembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

SPORT IN TV OGGI

Martedì 25 novembre

08:00 Curling femminile, Europei 2025: Scozia vs Svizzera – Diretta streaming su Discovery+.

08:00 Curling femminile, Europei 2025: Italia vs Turchia – Diretta streaming su The Curling Channel.

10:30 Snooker, UK Championship: qualificazioni – Diretta streaming su Discovery+.

11:00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo a Falun: HS105 uomini qualificazioni – Diretta streaming su Eurosport1, Discovery+ e su DAZN.

11:00 Calcio a 5 femminile, Mondiali 2025: Canada vs Thailandia – Diretta streaming su FIFA+.

13:00 Curling, Europei 2025: Scozia vs Norvegia – Diretta streaming su Discovery+.

13:00 Curling, Europei 2025: Italia vs Danimarca – Diretta streaming su The Curling Channel.

13:30 Calcio a 5 femminile, Mondiali 2025: Spagna vs Colombia – Diretta streaming su FIFA+.

15:00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo a Falun: HS105 uomini – Diretta streaming su Eurosport1, Discovery+ e su DAZN.

17:00 Basket, Eurolega 2025-2026: Dubai vs Paris – Diretta streaming su Euroleague Tv.

18:00 Volley femminile, Challenge Cup 2025-2026: Aek vs Vallefoglia – Diretta streaming su Euro Volley Tv.

18:00 Curling femminile, Europei 2025: Italia vs Germania – Diretta streaming su The Curling Channel, Discovery+, Eurosport1 e DAZN.

18:00 Volley femminile, Champions League 2025-2026: PGE Budowlani Lodz vs Igor Gorgonzola Novara – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW, Euro Volley Tv e su DAZN.

18:00 Calcio, Coppa Italia Serie C 2025-2026: Sorrento vs Crotone – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 258; in streaming su SkyGo e su NOW.

18:45 Basket, Eurolega 2025-2026: Fenerbahce Istanbul vs Virtus Olidata Bologna – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.

18:45 Calcio, Champions League 2025-2026: Diretta Gol – Sky Sport Uno (201), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

18:45 Calcio, Champions League 2025-2026: Ajax vs Benfica – Diretta tv su Sky Sport Max (206), Sky Sport 254; in streaming su NOW e SkyGo e in differita alle 21.30 su CIELO e in streaming su cielotv.it.

18:45 Calcio, Champions League 2025-2026: Galatasaray-Union SG – Diretta tv su Sky Sport 255; in streaming su NOW e SkyGo.

19:00 Basket femminile, EuroCup 2025-2026: Zabiny Brno vs Campobasso – Diretta streaming su canale Youtube di FIBA Basketball.

19:00 Basket, Eurolega 2025-2026: Hapoel Tel-Aviv vs Real Madrid – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

19:00 Basket, Eurolega 2025-2026: Zalgiris Kaunas vs Baskonia – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

20:15 Basket, Eurolega 2025-2026: Panatinaikos vs Partizan – Diretta tv su Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.

20:30 Calcio, Coppa Italia Serie C 2025-2026: Ravenna vs Arzignano – Diretta tv su Sky Sport 259; in streaming su SkyGo e su NOW.

20:30 Basket, Eurolega 2025-2026: Valencia vs Bayern – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

20:30 Volley femminile, Champions League 2025-2026: A. Carraro Prosecco Doc Conegliano vs Ankara Zeren Spor Kulubu – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv e su DAZN.

21:00 Calcio, Champions League 2025-2026: Diretta Gol Champions League – Diretta tv Sky Sport 251; in streaming su NOW e SkyGo.

21:00 Calcio, Champions League 2025-2026: Bodo/Glimt vs Juventus – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 252; in streaming su NOW e SkyGo.

21:00 Calcio, Champions League 2025-2026: Napoli vs Qarabag – Diretta tv Sky Sport Calcio (201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 253 e in streaming su NOW e SkyGo.

21:00 Calcio, Champions League 2025-2026: Chelsea vs Barcellona – Diretta tv su Sky Sport Max (206), Sky Sport 254; in streaming su NOW e SkyGo.

21:00 Calcio, Champions League 2025-2026: Manchester City vs Bayer Leverkusen – Diretta tv su Sky Sport 255; in streaming su NOW e SkyGo.

21:00 Calcio, Champions League 2025-2026: Marsiglia vs Newcastle – Diretta tv su Sky Sport 256; in streaming su NOW e SkyGo.

21:00 Calcio, Champions League 2025-2026: Borussia Dortmund vs Villarreal – Diretta tv su Sky Sport 257; in streaming su NOW e SkyGo.

21:00 Calcio, Champions League 2025-2026: Slavia Praga vs Athletic – Diretta tv su Sky Sport 258; in streaming su NOW e SkyGo.