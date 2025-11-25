LIVE Fenerbahce-Virtus Bologna, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: trasferta infuocata in Turchia

Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Fenerbahce-Virtus Bologna, match valido per la tredicesima giornata dell’Eurolega 2025-2026. All’Ulker Sports and Event Hall di Istanbul, le V-Nere affronteranno una delle trasferte più dure di tutta la stagione contro la corazzata turca, vincitrice l’anno scorso del torneo.

Bologna arriva dal successo in campionato contro Cantù ma ora il livello è destinato inevitabilmente a crescere. Nella massima competizione europea la squadra di coach Ivanovic è ancora imbattuta tra le mura amiche (unica a riuscirci) e l’ultima vittoria contro il Maccabi Tel Aviv ha riavvicinato la Virtus alle zone che contano della classifica. Adesso, con sei successi ed altrettante sconfitte, la compagine italiana deve affrontare una trasferta infuocata.

Nelle gare lontano da casa le V-Nere soffrono e non poco. È salito infatti a quattro il computo delle sconfitte consecutive e l’ultima affermazione in trasferta risale a più di un mese fa. Per sfatare il tabù la Virtus è chiamata ad una vera e propria impresa, battere il Fenerbahce ad Istanbul. I campioni in carica non sono partiti con il piede giusto ma sono reduci da quattro vittorie consecutive in Eurolega e sembrano aver trovato il giusto ritmo per risalire la china della classifica.

Ad Istanbul però, non è impossibile vincere. I gialloblù sono già stati battuti due volte in casa (contro Dubai e Stella Rossa) e la Virtus ha tutte le carte in regola per giocare una partita brillante. Le V-Nere dovranno affidarsi a Carsen Edwards e Matt Morgan, di lunga i migliori realizzatori, in assenza di Alen Smailagic. Da verificare le condizioni di Alessandro Pajola, acciaccato dopo il match di campionato. Tra i turchi, attenzione soprattutto a Baldwin, Horton-Tucker, Biberovic e l’italiano Melli.

La palla a due tra Fenerbahce e Virtus Bologna è prevista alle ore 18.45. OA Sport vi offrirà, come sempre, la DIRETTA LIVE testuale del match per non perdere neanche un canestro. Buon divertimento!