LIVE Italia-Germania, Europei curling femminile 2025 in DIRETTA: azzurre costrette a vincere per sperare

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Germania, settimo impegno del round robin degli Europei di curling femminile 2025. Azzurre che non possono permettersi ulteriori passi falsi dopo aver raccolto 3 sconfitte nelle prime sei partite della kermesse continentale. Stefania Constantini e compagne hanno ancora le possibilità per accedere alla fase ad eliminazione diretta, ma non potranno più steccare.

La skip campionessa Olimpica e Mondiale nel doppio misto sarà affiancata ancora una volta da Elena Mathis, Angela Romei e Giulia Zardini Lacedelli. Qualificazione alle semifinali che si è decisamente complicata dopo le tre sconfitte maturate fino a questo punto. Servirà un filotto non semplice di vittorie da qui alla nona ed ultima giornata a partire dalla sfida che vedrà opposte le italiane alla Turchia nel match del mattino.

Anche la Germania non ha brillato nei primi cinque incontri, con due vittorie e tre KO al pari delle azzurre. Tedesche che schierano Sara Messenzehl (skip), Kim Sutor, Zoe Antes ed Emira Abbes. Per le teutoniche sconfitte con Lituania, Svezia e Svizzera, mentre successi sono arrivati a scapito di Norvegia e Cechia.

Italia-Germania, settimo impegno del round robin degli Europei di curling femminile 2025, inizierà alle 18.00.