Dove vedere in tv Fenerbahce-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026: orario, canale, streaming

Trasferta proibitiva in quel di Istanbul per la Virtus Bologna in Eurolega! Oggi martedì 23 novembre alle 18:45 ora italiana i bolognesi affrontano i turchi del Fenerbahce per la tredicesima giornata della regular season 2025-2026.

Le V-nere voglio invertire il trend negativo lontano dalle mura amiche, dove invece hanno mantenuto l’imbattibilità anche dopo il successo casalingo di venerdì sera contro il Maccabi Tel Aviv (99-89). Assente Alen Smailagic, con coach Dusko Ivanovic che ha richiamato dal raduno della Nazionale italiana Nicola Akele mentre andrà valutato Alessandro Pajola. 6-6 è il record dei felsinei, che si affideranno ancora alle fiammate di Carsen Edwards.

Il Fenerbahce Istanbul campione in carica ha iniziato in sordina questa stagione, con gli uomini di coach Sarunas Jasikevicius che sembrano aver ingranato e stanno risalendo la china a suon di vittorie pesanti – l’ultima pochi giorni fa a Belgrado contro il Partizan di coach Zeljko Obradovic, grazie anche agli 11 punti del capitano azzurro Nicolò Melli. 7-5 è il record della squadra turca, che prova a scalare ulteriormente posizioni in graduatoria.

Palla a due che verrà alzata questa sera all’Ülker Sports Hall di Istanbul (Turchia) alle 18:45 ora italiana – le 20:45 secondo il fuso orario della metropoli che si affaccia sul Bosforo. Diretta TV disponibile su Sky Sport Basket (canale 205), con la diretta streaming affidata a SkyGO e Now TV. OA Sport vi fornirà invece la diretta Live testuale, per non farvi perdere davvero nulla di questa grande sfida di Eurolega.

