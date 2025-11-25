A che ora gioca l’Italia oggi agli Europei di curling 2025: programma 25 novembre, tv, streaming

Siamo arrivati al quarto giorno di gare a, Lohja, ridente città finlandese teatro in questo periodo dei Campionati Europei 2025 di curling. Complessivamente, saranno tre i match da osservare con particolare attenzione in ottica Italia, due in campo femminile ed uno in quello maschile.

L’inizio delle ostilità è fissato per le 8.00, orario in cui scenderà sul ghiaccio la formazione di Stefania Constantini, pronta ad affrontare la Turchia con l’obiettivo di vincere dopo aver incassato fino a questo momento solo due successi e tre K.O, l’ultimo rimediato contro la Svezia ieri. Alle 13.00 invece sarà la volta del team di Joel Retornaz, chiamato a confermarsi ad alti livelli sfidando un avversario imprevedibile come quello danese.

Il programma si chiuderò quindi alle 18:00 con il ritorno delle azzurre sul campo di gara, alle prese con una sfida in cui fronteggeranno la Germania, squadra che fino a questo momento ha mantenuto un ruolino di marcia identico a quello delle ragazze tricolore.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle partite dell’Italia agli Europei 2025 di curling per quanto riguarda la giornata odierna (martedì 25 novembre). Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming su The Curling Channel oltre che su Discovery+ ed Eurosport 1 per ciò che concerne Italia-Germania (femminile) Prevista inoltre la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Finlandia sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA EUROPEI CURLING OGGI

Martedì 25 novembre

Ore 8:00 Italia-Turchia (femminile) – Diretta streaming su The Curling Channel

Ore 13:00 Italia-Danimarca (maschile) – Diretta streaming su The Curling Channel

Ore 15:00 Italia-Germania (femminile) – Diretta streaming su The Curling Channel, Discovery+ ed Eurosport 1

PROGRAMMA ITALIA EUROPEI CURLING: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: The Curling Channel, Discovery+, Eurosport 1 (per Italia-Svezia ed Italia-Germania), Eurosport 2 (per Italia-Polonia)

Diretta Live testuale: OA Sport.