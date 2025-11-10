Sport in tv oggi (lunedì 10 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, lunedì 10 novembre, la nuova settimana di sport comincia con una giornata molto importante in chiave azzurra. Fari puntati sulla Inalpi Arena di Torino per il day-2 delle ATP Finals, in cui faranno il loro debutto nel round robin del torneo i due tennisti italiani protagonisti nel tabellone di singolare Jannik Sinner e Lorenzo Musetti.

Il campione in carica di Wimbledon comincia il suo cammino al Master sfidando il canadese Felix Auger-Aliassime nel match che chiuderà la prima giornata del gruppo Bjorn Borg, mentre il 23enne toscano torna in campo due giorni dopo la rocambolesca sconfitta in finale ad Atene contro Novak Djokovic per affrontare lo statunitense Taylor Fritz in un incontro valido per il girone Jimmy Connors.

Prosegue nel frattempo il round robin delle ATP Finals di doppio sempre a Torino, mentre Il Cairo sarà teatro delle finali maschili e femminili della pistola 10 metri ai Mondiali di tiro a segno. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 10 novembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 10 novembre

2.20 Football americano, NFL: Pittsburgh Steelers-Los Angeles Chargers – Diretta streaming su DAZN

11.30 Tennis, ATP Finals: Arevalo/Pavic vs Salisbury/Skupski – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

13.30 Tiro a segno, Mondiali: finale pistola 10 metri donne – Diretta streaming sul canale Youtube ISSF

14.00 Tennis, ATP Finals: Lorenzo Musetti vs Taylor Fritz – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

17.30 Tiro a segno, Mondiali: finale pistola 10 metri uomini – Diretta streaming sul canale Youtube ISSF

18.00 Tennis, ATP Finals: Heliovaara/Patten vs Harrison/King – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

20.30 Tennis, ATP Finals: Jannik Sinner vs Felix Auger-Aliassime – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; live streaming su Rai Play, Sky Go, NOW e Tennis TV

20.30 Calcio, Serie C: Salernitana-Crotone – Diretta tv su Rai Sport, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251; live streaming su Rai Play, Sky Go e NOW