Spagna-Germania oggi in tv, Coppa Davis 2025: orari semifinale, programma, streaming

Oggi, sabato 22 novembre, andrà in scena la seconda semifinale di Coppa Davis 2025 tra Spagna e Germania. Sul veloce indoor di Bologna, le due compagini si giocheranno l’accesso all’atto conclusivo che metterà in palio la celebre Insalatiera, raggiungendo così l’Italia.

Un confronto che ci si poteva aspettare, specialmente se le Furie Rosse avessero potuto contare sull’apporto di Carlos Alcaraz. L’assenza, però, del n.1 del mondo aveva alimentato non pochi dubbi e perplessità sulle ambizioni della squadra capitanata da David Ferrer. Gli iberici, invece, contro la Cechia hanno messo in mostra qualità tecniche e morali notevoli, sopperendo alla grande alla defezione del n.1 del mondo.

Sul fronte tedesco, Alexander Zverev non ha deluso le attese, essendo l’unico top-15 presente in questa competizione. La vittoria contro Francisco Cerundolo ha permesso alla formazione teutonica di riequilibrare il confronto con l’Argentina. L’opera, poi, è stata completata dal doppio Krawietz/Puetz, strepitoso per forza d’animo e qualità.

La seconda semifinale della Coppa Davis 2025 tra Spagna e Germania andrà in scena quest’oggi, a partire dalle ore 12.00, sul veloce indoor di Bologna. La copertura televisiva sarà garantita da SuperTennis HD; in streaming su supertennis.tv e su SuperTennix. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

COPPA DAVIS 2025 OGGI IN TV

Sabato 22 novembre

Ore 12:00 Germania-Spagna

PROGRAMMA COPPA DAVIS 2025: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTenniX

Diretta Live testuale: OA Sport.