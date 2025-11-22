LIVE Martinez/Granollers-Krawietz/Puetz, Spagna-Germania Coppa Davis in DIRETTA: si arriverà al doppio decisivo?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’ultimo ed eventuale incontro della giornata odierna di Coppa Davis tra Spagna e Germania. Ad affrontarsi saranno con molta probabilità Pedro Martinez e Marcel Granollers opposti a Kevin Krawietz e Tim Puetz. Singolari permettendo. La Spagna è desiderosa, pur senza la sua punta Alcaraz, di raggiungere la finale di Davis che manca dal 2019. Dove gli iberici ottennero il prestigioso titolo. Da quell’anno infatti, gli spagnoli non hanno più superato i quarti di finale fino a quest’anno. La squadra di Ferrer vorrà dunque affermarsi in quel di Bologna scrivendo un traguardo di prestigio in questa storica competizione. La forza di volontà degli spagnoli si è già vista nella partita precedente contro la Repubblica Ceca. Dove sotto di un singolare, hanno poi rimontato i cechi.

Se parliamo di battaglie, non possiamo non rivolgere un pensiero anche alle Germania. I teutonici, rimasti in campo fino alle 1 di notte, hanno portato a casa il risultato sugli argentini al doppio decisivo. Anche loro in rimonta. Alexander Zverev e compagni si sono così qualificati alla semifinale. Traguardo già raggiunto lo scorso anno e nel 2021. Discorso completamente diverso per loro per l’aggancio alla finale. Dato che il team tedesco non la raggiunge da ben 32 anni. L’ultima volta fu nel 1993. I teutonici hanno quindi la possibilità di scrivere un pezzo di storia per quanto riguarda il tennis nel loro paese. La squadra del capitano Mikhael Kohlmann è la favorita del torneo. Essendo coriacea sia nel singolare che nel doppio. Soprattutto grazie alla presenza dell’unico top 10 nella competizione, il nativo di Amburgo Zverev.

C’è indecisione per quanto riguarda la formazione dei singolari in casa Spagna. Soprattutto nel primo singolare a scendere in campo, quello che riguarderà i numeri 2 delle formazioni. La Spagna infatti potrebbe far giocare uno tra Martinez e Carreño. Non è detto che l’iberico nato a Gijon giochi il match anche in quest’occasione. Discorso simile anche per la Germania. Dopo la sconfitta di Struff contro comunque un ottimo Etcheverry. Hanfmann sarebbe pronto a subentrare al posto del classe ’90. Il teutonico nato a Karlsruhe è apparso in forma nelle ultime settimane e se la volontà del capitano tedesco sarà quella di giocarsi la carta ”Hanfi”, non sarebbe poi chissà quale sorpresa. Per quanto riguarda il secondo singolare, quello dei numeri 1, i dubbi vengono già meno. Zvever-Munar dovrebbe essere il match con la più alta probabilità di schieramento.

Qualora il doppio funga da spartiacque decisivo, i tedeschi partirebbero un po’ più favoriti rispetto gli iberici. Granollers in doppio ha un curriculum di assoluto rispetto. Detentore di ben 32 titoli in questa disciplina. Che comprendono anche due Grand Slam e una Finals. L’incognita però si concentra sul suo affiatamento con Pedro Martinez. L’altro ”doppista” della squadra. I due infatti hanno giocato solo tre match insieme, al momento. Confrontandosi con una coppia solida e rodata come quella dei tedeschi. Questo fattore potrebbe essere non poco determinante. L’iberico nato ad Alzira non è un doppista puro. Concentrando la sua carriera prettamente nel singolare. Pur avendo dimostrato un ottimo adattamento anche nella realtà del doppio. Non a caso ne è numero 98 del ranking mondiale. Spesso queste circostanze vengono poi a galla in alcune fasi di questa specialità.

Sarà interessante vedere l’esito di questo match. Data l’incertezza a livello di formazioni e condizione. Gli iberici di esperienza in questo torneo ne hanno da vendere. I tedeschi meno ma sono la formazione sulla carta più forte e completa. Entrambe le squadre sono motivate e questo sarà uno dei fattori che ne condizionerà anche l’esito finale. La vincente affronterà in finale l’Italia. Gli azzurri ovviamente saranno spettatori assolutamente interessati di quest’incontro. La semifinale di Coppa Davis tra Germania e Spagna si giocherà dalle ore 12. L’eventuale doppio in caso di 2-0 si giocherà su discrezione. In caso di 1-1 decreterà la squadra che accederà in finale. Non perdetevi neppure un aggiornamento con la nostra DIRETTA LIVE testuale, vi aspettiamo!