Flavio Cobolli vince da campione contro Zizou Bergs in Coppa Davis: l’azzurro consola il suo avversario in lacrime

La gioia per una vittoria tanto desiderata e l’amarezza per un successo mancato di un nulla. Due facce della stessa medaglia che nel tennis, spesso, si presentano. È il caso della straordinaria (per intensità) partita di Coppa Davis tra Flavio Cobolli e il belga Zizou Bergs. Tre ore e quattro minuti di un match strepitoso per ribaltamenti di fronte, vinto dall’azzurro col punteggio di 6-3 6-7 (5) 7-6 (15).

Match in cui Cobolli, avendone meno dal punto di vista squisitamente tennistico, ha saputo lottare come un leone, riuscendo a piegare la strenua resistenza del suo avversario che nel corso del tie-break decisivo ha avuto ben sette palle match. Sei anche quelle di Cobolli, considerando le quattro del citato tie-break e le due decimo gioco.

Una partita da Davis che ha permesso all’Italia di staccare il biglietto per la finale di domenica 23 novembre, considerando il successo nell’altro singolare a precedere la partita menzionata tra Matteo Berrettini e Raphaël Collignon, vinta dall’azzurro 6-3 6-4.

Match molto combattuto, per quanto detto, e Bergs si è lasciato andare al termine a un pianto di grande frustrazione. Uno sfogo pienamente comprensibile e molto significativo il fatto che Cobolli abbia voluto concedere un po’ di conforto al suo avversario sconfitto, nella consapevolezza di cosa abbia rappresentato questa partita.

