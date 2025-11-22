LIVE Spagna-Germania, Coppa Davis 2025 in DIRETTA: sarà Martinez-Struff nel 1° singolare?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della semifinale, sulla carta a senso unico di Coppa DAVIS 2025 tra la SPAGNA e la GERMANIA, con i tedeschi stra favoriti per un posto in finale contro l’ITALIA!

Ecco che mancano solo due giorni alla fine ufficiale della stagione, e ancora c’è da capire quale Nazione succederà agli azzurri di Filippo Volandri nella massima competizione per Nazioni al mondo. La Spagna ha fatto un miracolo sconfiggendo al doppio decisivo la Repubblica Ceca, che partiva come grande rivale della Germania per un posto in finale. I tedeschi sono sporavvissuti ad un incredibile tie contro l’Argentina, concluso alle 2 di notte con 3 match point cancellati da Krawietz/Puetz.

Il primo singolare dirà già molto sull’andamento della sfida, visto che poi scenderà in campo Zverev contro Munar e il destino pare già scritto. Toccherà a Pablo Carreno Busta, oppure a Pedro Martinez tentare il colpaccio contro Jan Lennard Struff o Yannick Hanfmann? Il primo dei due tedeschi si è suicidato sportivamente nel match contro Etcheverry e sarebbe chiamato al riscatto, il secondo sogna di portare con il suo punto i suoi compagni in semifinale di Davis.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del tie di semifinale tra SPAGNA e GERMANIA, andrà tutto come da pronostico o ci sarà spazio per una favola classica in stile Davis? Lo scopriremo a partire dalle ore 12:00, vi aspettiamo!