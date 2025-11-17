Sinner celebrato dalla stampa estera. Per i francesi è “intraitable”; BBC: “Tiene al guinzaglio Alcaraz”

Giornata di celebrazioni per Jannik Sinner sulla stampa italiana e straniera. I più importanti giornali sportivi e generalisti nel Bel Paese hanno dato grande rilevanza alla vittoria dell’altoatesino ieri nell’atto conclusivo delle ATP Finals contro lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.1 del mondo). Un’affermazione col punteggio di 7-6 (4) 7-5 contro l’iberico, che dà un seguito al dominio di Jannik sui campi indoor (31 vittorie consecutive) e gli ha permesso di bissare il successo a Torino, senza perdere alcun incontro e set, come fatto da Ivan Lendl tra il 1985 e il 1986.

E così anche da parte dei colleghi stranieri non sono mancati gli apprezzamenti. L’Equipe, in taglio alto, ha titolato: “Sinner intraitable“, ovvero “Sinner inarrestabile“. Un aggettivo volto a certificare il suo rendimento nelle condizioni al coperto a Torino, anche per quanto fatto negli ultimi due mesi, ricordando ad esempio l’affermazione nel Masters1000 di Parigi.

In Spagna, MARCA ha aperto con: “Alcaraz cede ante Sinner“, ovvero “Alcaraz si arrende a Sinner“. AS ha scritto: “Sinner vuelve a coronarse maestro“, ovvero “Sinner torna a incoronarsi Maestro“. El Mundo Deportivo in maniera chiara si è espresso con: “Maestro Sinner“. El Pais, da par suo, ha titolato: “Sinner derrota Alcaraz y levanta la Copa de Maestros“, ossia “Sinner batte Alcaraz e alza la Coppa dei Maestri“.

I britannici della BBC, nell’analisi della partita di Torino, sono stati molto incisivi: “Sinner keeps Alcaraz ‘on a leash’“, che significa: “Sinner tiene Alcaraz al guinzaglio“. Il NYT senza troppi fronzoli: “Jannik Sinner wins ATP Tour Finals title over Carlos Alcaraz to end 2025 season they ruled (“Jannik Sinner vince il titolo delle ATP Tour Finals contro Carlos Alcaraz e conclude la stagione 2025 che hanno dominato“).

In conclusione, i tedeschi della Bild: “Sinner-Sieg im Giganten-Gipfel…nur einen Siegerkuss gibt es nicht” (“Sinner vince nello scontro tra titani…non c’è nessun bacio della vittoria“), in riferimento al mancato bacio con la fidanzata Laila Hasanovic dopo il successo. Jannik, nel suo essere riservato, si è lasciato andare a un caloroso abbraccio.