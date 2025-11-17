Ranking ATP (17 novembre 2025): Carlos Alcaraz sul trono, ma Jannik Sinner è vicino!

Signore e signori, la stagione 2025 del tennis è finita. Le ATP Finals hanno emesso il loro verdetto e il “Maestro” ancora una volta è Jannik Sinner. Il tennista italiano ha sconfitto lo spagnolo Carlos Alcaraz in un atto conclusivo di altissimo livello e ha potuto festeggiare per il secondo anno consecutivo la conquista di questo titolo da imbattuto, ovvero senza perdere alcun incontro e neanche un set.

Un incedere regale del pusterese che quindi termina l’annata nella maniera migliore. Certo, in vetta al ranking ATP c’è Alcaraz coi suoi 12050 punti, ma in scia c’è Jannik con 11500 e un distacco di 550 punti. Un dato significativo dal momento che l’altoatesino per tre mesi non ha potuto giocare a causa della sospensione per la vicenda “Clostebol”. Ci si rilancia, quindi, per una nuova annata che sarà segnata da questo duello.

A completare il quadro della top-10, troviamo il tedesco Alexander Zverev (n.3), il serbo Novak Djokovic (n.4), il canadese Felix Auger-Aliassime (n.5), l’americano Taylor Fritz (n.6), l’australiano Alex de Minaur (n.7), Lorenzo Musetti (n.8), l’altro statunitense Ben Shelton (n.9) e il britannico Jack Draper (n.10). Da sottolineare il 2025 del toscano, per la prima volta a Torino a giocarsi il Master e desideroso di continuare a crescere.

RANKING ATP (TOP-10)

Lunedì 17 novembre 2025

1. Carlos Alcaraz 12050

2. Jannik Sinner 11500

3. Alexander Zverev 5160

4. Novak Djokovic 4830

5. Felix Auger-Aliassime 4245

6. Taylor Fritz 4135

7. Alex de Minaur 4135

8. Lorenzo Musetti 4040

9. Ben Shelton 3970

10. Jack Draper 2990

Estendendo il discorso agli altri italiani, Flavio Cobolli si conferma a livelli molto alti (n.22 del ranking), a precedere in top-100 Luciano Darderi (n.26), Lorenzo Sonego (n.39), Matteo Berrettini (n.56), Matteo Arnaldi (n.63), Mattia Bellucci (n.74) e Luca Nardi (n.87).

ITALIANI IN TOP-100

Lunedì 17 novembre 2025

2. Jannik Sinner 11500

8. Lorenzo Musetti 4040

22. Flavio Cobolli 2025

26. Luciano Darderi 1609

39. Lorenzo Sonego 1265

56. Matteo Berrettini 945

63. Matteo Arnaldi 883

74. Mattia Bellucci 766

87. Luca Nardi 699