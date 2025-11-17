Jannik Sinner si conferma il grande maestro del tennis e il centroavanti di sfondamento dello sport azzurro! Anche se non ci sarà in Davis, con lui in campo ultimamente è sempre una festa Mondiale. Imbattibile da 2 anni a livello indoor e alle Atp Finals, dove non cede set da 10 match!

Analizziamo i numeri, il match con Alcaraz e le prospettive di Sinner nella nuova puntata di TennisMania, LIVE alle 9:30 sul canale YouTube di OA Sport.

Scrivete nei commenti cosa vi aspettate dal 2026 di Sinner?! Iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere le nostre dirette!

#JannikSinner #Sinner #ATPFInals #TennisMania #Tennis #OASport #DavisCup #Alcaraz #Italia #Torino